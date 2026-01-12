Voto
Voto
Attualità

Referendum giustizia: si vota il 22 e 23 marzo

Alle urne anche per le elezioni suppletive

Giovinazzo - lunedì 12 gennaio 2026 18.39
Il Consiglio dei Ministri riunitosi quest'oggi a Roma ha deciso che il referendum sulla riforma della giustizia si terrà il 22 e 23 marzo prossimi. Nella medesima data si voterà anche per le cosiddette elezioni "suppletive", ovvero consultazioni che eleggeranno deputati o senatori nei collegi uninominali rimasti vacanti.

La decisione di Palazzo Chigi era nell'aria da tempo e le opposizioni avevano più volte palesato perplessità - a loro dire - per via dei tempi ristretti da dedicare alla campagna referendaria e per fa conoscere i contenuti della riforma. Otto gli articoli del disegno di riforma costituzionale, tra cui il più importante è senza dubbio quello relativo alla separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici del collegio giudicante, con l'introduzione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura, uno giudicante e uno definito requirente.
  • Referendum Giovinazzo
Monsignor Basile incontrerà il clero della diocesi il 15 gennaio
12 gennaio 2026 Monsignor Basile incontrerà il clero della diocesi il 15 gennaio
Annullata la conferenza del prof. Viel su Dante Alighieri
12 gennaio 2026 Annullata la conferenza del prof. Viel su Dante Alighieri
Altri contenuti a tema
“Riforma Nordio: per un voto consapevole”, il sindaco di Giovinazzo si schiera per il "sì" Politica “Riforma Nordio: per un voto consapevole”, il sindaco di Giovinazzo si schiera per il "sì" Confronto domani sera, 19 dicembre, in Sala Finocchiaro a Molfetta
Referendum flop: l'affluenza definitiva a Giovinazzo Referendum flop: l'affluenza definitiva a Giovinazzo Il quorum non è stato superato
Referendum, l'affluenza definitiva dell'8 giugno a Giovinazzo Referendum, l'affluenza definitiva dell'8 giugno a Giovinazzo Quorum ancora lontano, ma il dato è uno dei più alti nel Barese
Referendum, l'affluenza a Giovinazzo alle 19.00 Referendum, l'affluenza a Giovinazzo alle 19.00 Quorum ancora lontana
Referendum, l'affluenza a Giovinazzo alle ore 12.00 Referendum, l'affluenza a Giovinazzo alle ore 12.00 Percentuali ancora molto basse
Referendum, urne aperte a Giovinazzo domenica e lunedì: tutte le info Referendum, urne aperte a Giovinazzo domenica e lunedì: tutte le info Ci si potrà recare ai seggi dalle 7.00 alle 23.00 e domani dalle 7.00 alle 15.00
Referendum, riduzione costi fino al 70% per chi viaggia in treno Referendum, riduzione costi fino al 70% per chi viaggia in treno La nota del Gruppo Ferrovie dello Stato
Nico Bavaro su Rai 2 per le ragioni dei cinque "sì" al referendum Politica Nico Bavaro su Rai 2 per le ragioni dei cinque "sì" al referendum L'ex segretario regionale di Sinistra Italiana è stato ospite di Rai Parlamento
«La pioggia e la neve possono salvare la Puglia dalla siccità»
12 gennaio 2026 «La pioggia e la neve possono salvare la Puglia dalla siccità»
L’AFP Giovinazzo vince l’andata dei quarti di WSE Trophy
11 gennaio 2026 L’AFP Giovinazzo vince l’andata dei quarti di WSE Trophy
Defender Giovinazzo C5, il 2026 inizia con il sorriso: Itria battuto 6-3
11 gennaio 2026 Defender Giovinazzo C5, il 2026 inizia con il sorriso: Itria battuto 6-3
La Jovis Natio non sfonda: a Santeramo finisce 3-3
11 gennaio 2026 La Jovis Natio non sfonda: a Santeramo finisce 3-3
Vento gelido di Maestrale nella domenica di Giovinazzo
11 gennaio 2026 Vento gelido di Maestrale nella domenica di Giovinazzo
Fuochi di Sant'Antonio Abate e "Dite Inferno ": tutto il programma a Giovinazzo
10 gennaio 2026 Fuochi di Sant'Antonio Abate e "Dite Inferno": tutto il programma a Giovinazzo
Mons. Domenico Basile, ecco chi è il nuovo vescovo di Giovinazzo
10 gennaio 2026 Mons. Domenico Basile, ecco chi è il nuovo vescovo di Giovinazzo
AFP Giovinazzo in Svizzera per il WSE Trophy
10 gennaio 2026 AFP Giovinazzo in Svizzera per il WSE Trophy
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.