Referendum giustizia: si vota il 22 e 23 marzo

Il Consiglio dei Ministri riunitosi quest'oggi a Roma ha deciso che il referendum sulla riforma della giustizia si terràNella medesima data si voterà anche per le cosiddette elezioni "suppletive", ovvero consultazioni che eleggeranno deputati o senatori nei collegi uninominali rimasti vacanti.La decisione di Palazzo Chigi era nell'aria da tempo e le opposizioni avevano più volte palesato perplessità - a loro dire - per via dei tempi ristretti da dedicare alla campagna referendaria e per fa conoscere i contenuti della riforma. Otto gli articoli del disegno di riforma costituzionale, tra cui il più importante è senza dubbio quello relativo alla separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici del collegio giudicante, con l'introduzione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura, uno giudicante e uno definito requirente.