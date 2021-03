Si tratta di una Ford Fiesta e di una Skoda Fabia rinvenute dalle Guardie Campestri in località Memoragine

Le scocche di due autovetture, ormai irriconoscibili, sono state ritrovate negli ultimi giorni a Giovinazzo. Le, nel corso di un quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto nell'agro cittadino due auto, probabilmente di provenienza furtiva: si tratta di unae di unaEntrambi i mezzi,(sportelli, motori e componentistica varia) e dunque cannibalizzati, sono stati recuperati in località Memoragine, nei pressi della strada provinciale 107 che conduce a Terlizzi. I ladri, dopo aver cancellato il numero identificativo di ambedue i telai, e prima di abbandonarle, hanno cosparso una delle due autovetture di liquido infiammabile e hanno appiccato il fuoco, che ha coinvolto un albero, nel tentativo di cancellare eventuali tracce.Del fatto è stata avvertita laper avviare le indagini di rito e garantire il corretto smaltimento delle scocche. Certo è che il fenomeno dei furti d'auto ha subito una preoccupante impennata. Negli ultimi tempi, infatti, nel nord barese, e in particolare a Molfetta, sono stati messi a segno diversi furti. Un fenomeno che vede coinvolte organizzazioni al cui interno, fra le altre, operano unadedita ai furti, e lache seziona le vetture.Sull'episodio indagano gli agenti delnonostante le scocche, irriconoscibili perché cannibalizzate (sono servite a rifornire, nda) siano prive delle targhe e dei numeri di telaio che possano far risalire ai proprietari. Un nuovo caso di una escalation che preoccupa i cittadini.