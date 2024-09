Recintato il piazzale della stazione: parte la fase 2 dei lavori

Era il dicembre del 2021 quando partirono i primissimi interventi di riqualificazione della stazione ferroviaria di Giovinazzo a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Un progetto ambizioso per rendere più vivibili e funzionali le aree interne ed esterne allo scalo ferroviario.Dopo il completamento del primo step riguardante il cantiere interno (spesa di circa 667mila euro) con una riqualificazione architettonica e funzionale per il completo restyling del fabbricato, in queste ore è stato recintato il piazzale esterno, lasciando tuttavia libera la viabilità nelle ultime traverse di via Marconi.Il progetto di circaprevede ampi spazi pedonali e aree verdi, elementi di arredo urbano innovativi e sostenibili, stalli per auto, bus e bici - in continuità con la pista ciclopedonale realizzata dal Comune - e la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico intermodale nell'adiacente ex scalo merci, fondamentale per dare a Giovinazzo un'ulteriore possibilità di sosta per le automobili.Il complesso degli interventi, nell'idea originaria condivisa da RFI e Comune, «mira - si legge nel comunicato di presentazione di quasi tre anni fa - a garantire la rifunzionalizzazione dell'intera area e valorizzare il potenziale strategico della stazione, integrandola con i rinnovati spazi e tessuti urbani circostanti».Come si evince dalle foto che pubblichiamo, sarà ovviamente garantito il passaggio pedonale e la fruizioni dei servizi da parte dell'utenza di Trenitalia.