Traffico ferroviario sospeso da e per Giovinazzo per investimento sulla linea Bari-Foggia

Autorità sul posto per gli accertamenti necessari

Traffico ferroviario sospeso, dalle 6:10 di sabato 21 maggio, sulla linea adriatica Foggia-Bari nel tratto compresoper l'investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.È stata richiesta l'attivazione del servizio sostitutivo con bus. Numerosi, nonostante il giorno prefestivo, i convogli regionali in ritardo e a forte rischio di soppressione.Aggiornamento - ore 11:00Il traffico è ancora fortemente rallentato, in corso gli accertamenti.I treni Alta Velocità e InterCity possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 160 minuti.Il solo treno ICN 755 Milano Centrale (21:15) - Lecce (8:50) viaggia con un maggior tempo di percorrenza di 240 minuti.I treni Regionali possono registrare cancellazioni e maggiori tempi di percorrenza fino a 110 minuti.La circolazione dei treni viene regolata tramite l'utilizzo di un unico binario.Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Barletta e Foggia, Cerignola e Bari e tra Foggia e Bari.Treni Alta Velocità e InterCity che viaggiano con maggiori tempi di percorrenza superiori a 60 minuti:• FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (15:10)• FR 9806 Bari Centrale (6:30) - Milano Centrale (13:30)• FA 8302 Lecce (6:05) - Roma Termini (11:55)• FA 8348 Bari Centrale (6:10) - Roma Termini (10:03)• FA 8816 Lecce (7:00) - Venezia Santa Lucia (16:08)• FA 8306 Lecce (7:10) - Roma Termini (12:55)• IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00)• IC 605 Milano Centrale (7:05) - Taranto (18:26)• ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) - Lecce (10:10)• ICN 765 Milano (22:50) - Lecce (10:37)