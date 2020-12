La stazione di Giovinazzo di sera è terra di nessuno

La sala d'aspetto sporca, il sottopassaggio in cui ragazzini sfidano le regole e restano in gruppo fino a tarda ora, senso di insicurezza dei pendolari (pochi in questo periodo).È questo il quadro della situazione nella stazione ferroviaria di Giovinazzo alla chiusura serale dell'unica edicola. Terra di nessuno, in cui la sala d'aspetto viene puntualmente sporcata con cartacce, lattine ed avanzi di bivacchi come ci ha documentato un lettore poco prima di Natale con la foto che vedete.chiedono quasi in coro i lavoratori e le lavoratrici costretti ancora a viaggiare in piena pandemia. A sera c'è solo inevitabile silenzio ed in tanti lamentano un diffuso senso di insicurezza.Vanno presi dei provvedimenti, magari con controlli delle forze dell'ordine più accurati. E poi c'è la questione della civiltà individuale, che spesso, tra i giovani che si riuniscono in quel luogo isolato, è del tutto assente. Speriamo che la nostra segnalazione possa servire ad accendere i riflettori su un luogo che, soprattutto in inverno, non può continuare ad essere ciò che è ora.