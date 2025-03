Il nuovo piazzale della stazione di Giovinazzo aperto al passaggio - FOTO

4 foto Il nuovo piazzale della stazione ferroviaria Gianluca Battista

«Operai Impregico al lavoro per ripulire l'area di cantiere: da oggi. I lavori curati ottimamente da RFI procedono per approntare il nuovo parcheggio pubblico adiacente alla stazione. Giovinazzo sempre più bella».Lo ha dichiarato questa mattina, 7 marzo, attraverso i canali social, il sindaco di GiovinazzoL'opera diè stata notevole, con un rinnovo non solo della facciata, ma anche delle sedute lungo i binari, del sottopasso da un punto di vista illuminotecnico, sono stati realizzati nuovi ascensori, ridisegnati i percorsi per non vedenti e sono stati anche inserite lungo le scale facilitatori di accesso per viaggiatori con bicicletta. All'esterno invece ci sono nuove sedute e al posto della stele presente in precedente, c'è una nuova rotatoria con una palma. Nel piazzale ci sono anche due postazioni per taxi, un fatto nuovo a Giovinazzo.L'opera, come anticipato a più riprese da queste pagine, ha un costo complessivo che ammonta a 788.230,90 euro, con oneri per la sicurezza di 74.145,56 euro. La prima fase dei lavori si è ufficialmente conclusa il 22 gennaio scorso, mentre la parte del cantiere riguardante il piazzale è terminata secondo cronoprogramma il 28 febbraio. Oggi la riapertura al transito dopo la pulizia degli operatori ecologici.Noi vi mostriamo le foto dell'intervento esterno ormai concluso.