Quei lampioni spenti fra via Daconto e via Iacobellis

«Vorremmo segnalare la presenza di alcuni lampioni spenti fra», due traverse di via Bari. Inizia così una segnalazione di impianti mal funzionanti o lampade totalmente spente. A denunciare i problemi, nello specifico, sono gli abitanti della zona: la situazione si trascina da«Ci riferiamo adove - continuano - abbiamo contato alcuni punti luce che non funzionano». Insomma, due strade completamente al buio rischiarate soltanto dalle sporadiche illuminazioni private e dagli abbaglianti delle automobili. Nemmeno gli occhi dei gatti, fissi e tremebondi rasoterra, non servono più di tanto a battere l'oscurità. «Tutto - raccontano - è iniziato due settimane fa e la mancanza di illuminazione pubblica».«Non sappiamo - continuano - a cosa sia da ricondurre la causa di questo gravissimo disservizio, ma ad oggi, nonostante le ripetute sollecitazioni al, siamo senza luce».In un punto, quello di, ad alto rischio per la sicurezza. «Nelle ore serali e notturne - affermano gli abitanti -, rimaniamo al buio e siamo costretti ad avventurarci in condizioni di poca visibilità». E senza luci, purtroppo, «i delinquenti sono incentivati a rapinarti».Il buio, è oggettivamente provato, genera criminalità e paura.. «Chiediamo all'amministrazione - concludono - di far la sua parte sulla sicurezza e di intervenire: vorremmo che i nostri amministratori si occupassero al più presto del caso, per evitare».