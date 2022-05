Un avviso del dirigente del III Settore, l'ingegnere, informa sulle procedure autorizzative semplificate per i pubblici esercizi e ristoratori, stabilite dal cosiddetto Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020), recentemente prorogate dal Decreto Sostegni (d.l. n. 41/2021) e adesso in vigore sino al prossimoIn particolare, su quest'ultimo aspetto la nota comunale, ha chiarito che sono destinatarie semplificate di autorizzazione e dell'esonero dal pagamento tributario gli «esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume», gli «esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche» e gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene svolta con attività di svago.Inoltre «la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti d'interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti sopra indicati, di strutture amovibili, come dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavoli, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 (autorizzazione per i lavori sui beni culturali) e 146 (autorizzazione paesaggistica) del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004.Sino al, dunque, il titolo concessorio per l'occupazione di suolo pubblico potrà essere rilasciato, previo parere favorevole dellain tema di sicurezza nella circolazione stradale. Gli agenti verificheranno il corretto assolvimento con controlli, per cui dalsi raccomanda massima attenzione.