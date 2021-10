‘Progetto di Mobilità Garantita’, avviato il percorso dal Comune di Giovinazzo

Ha preso il via il nuovoin collaborazione tra il Comune di Giovinazzo e PMG Italia nell'ambito dell'integrazione collaborativa tra pubblico e privato prevista dalla "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" n° 328/2000. Si tratta di un'iniziativa già sperimentata in passato con l'associazione 'Angeli della Vita' che si è adoperata per effettuare interventi di trasporto sociale per persone in difficoltà (in allegato il vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali,, presidente di Angeli della Vita, e, PMG Italia)L'obiettivo è consentire alle persone di partecipare attivamente alla vita sociale soddisfacendo il fondamentale bisogno umano di contatti e relazioni, colmando il divario tra le persone e spostando l'attenzione verso ciò che queste ultime possono fare se le si mette in condizione di poterlo fare. Il progetto prevede servizi trasporto sociale e di accompagnamento di vario tipo: casa/lavoro, attività di tempo libero e socializzazione, terapie, cure mediche, diritti e doveri civici (elezioni/referendum), e tanti altri.Il "prevede il coinvolgimento degli imprenditori locali che potranno abbinare il proprio marchio e la propria immagine ad una iniziativa solidale e sociale realizzata per il benessere della comunità con il fine di offrire un valido supporto ai servizi socio-assistenziali territoriali. Il finanziamento dei veicoli, del loro mantenimento e la realizzazione del servizio, è infatti possibile grazie alla locazione da parte di imprese e aziende del territorio di spazi pubblicitari sulla superficie esterna degli autoveicoli. Tutte queste imprese hanno valori comuni e la consapevolezza che il benessere di se stessi e della propria azienda sia strettamente legato alla comunità nella quale vivono ed operano.