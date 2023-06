"Inclusione sociale estate 2023", il Comune di Giovinazzo seleziona progetti

Il Comune di Giovinazzo intende selezionare progetti di inclusione sociale da realizzare nell'ambito dell'iniziativaLe proposte progettuali dovranno svolgersi nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre e avere per oggetto attività nell'ambito educativo, della promozione sportiva e ricreativa, inerenti l'inclusione sociale, che potranno svolgersi in spazi pubblici e/o strutture comunali messe a disposizione dall'Amministrazione o in altre strutture esistenti sul territorio cittadino che siano fruibili gratuitamente.Ogni soggetto candidato (anche in forma associata) potrà presentare massimo una proposta progettuale. Qualora il soggetto proponente intenda partecipare in forma Associata, l'ATS dovrà formalmente costituirsi secondo le modalità previste dalla normativa vigente prima della realizzazione dell'attività progettuale proposta.La proposta, insieme con gli allegati scaricabili sul sito del Comune all'indirizzo www.comune.giovinazzo.ba.it , deve essere inoltrate mediante posta elettronica (PEC) al seguente indirizzo: servizisociali@pec.comune.giovinazzo.ba.it entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 16.06.2023Una volta completata la valutazione, la Giunta comunale approverà con propria delibera l'elenco delle manifestazioni di interesse perche sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Giovinazzo e sull'Albo Pretorio online.