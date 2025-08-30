Territorio
Prevalenza di sole e massime in calo nell'ultima domenica di agosto
Giovinazzo si appresta a vivere una settimana caratterizzata dal bel tempo
Giovinazzo - domenica 31 agosto 2025
Temperature massime in calo di qualche grado nell'ultima domenica di agosto, quella che di fatto per molti significa la fine delle ferie.
Cielo in prevalenza sereno dopo le piogge del sabato, correnti settentrionali di debole intensità e termometro ad indicare massimo 27°. Mare mosso. Pomeriggio soleggiato con rare velature e serata stellata. Minime della notte sui 21°. Bel tempo per tutta la prima settimana di settembre.
DOMENICA 31 AGOSTO
SOLE - Sorge: 6:16, Tramonta: 19:28
LUNA - Leva: 14:37, Cala: 23:16 - Gibbosa
Cielo in prevalenza sereno dopo le piogge del sabato, correnti settentrionali di debole intensità e termometro ad indicare massimo 27°. Mare mosso. Pomeriggio soleggiato con rare velature e serata stellata. Minime della notte sui 21°. Bel tempo per tutta la prima settimana di settembre.
DOMENICA 31 AGOSTO
SOLE - Sorge: 6:16, Tramonta: 19:28
LUNA - Leva: 14:37, Cala: 23:16 - Gibbosa