Ponte di Natale col sole a Giovinazzo

Sarà un ponte natalizio con tre giornate di cielo sereno e sole su Giovinazzo. Questo il dettaglio.Cielo sereno, ventilazione debole da nord-ovest e temperature massime di 19° su Giovinazzo. Sarà una domenica in cui si potranno fare le ultime spese in vista della cena della Vigilia di Natale. Mare mosso. Cielo stellato a sera, con umidità al 76%. Minime della notte in discesa sino a 6°.Giornata di Natale ideale per passeggiate sui lungomari e nel borgo antico. Mare quasi calmo, mentre le temperature massime toccheranno i 15°. Pomeriggio soleggiato sino al tramonto e serata stellata. Minime della notte rigide, sui 5°.Ventilazione sciroccale nel giorno di Santo Stefano. Mare quasi calmo e colonnina di mercurio ad indicare 15° di massima. Serata con cielo sgombro da nubi, umidità crescente sino al 91% e minime della notte sui 6°.