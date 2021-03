Polizia Locale, Marzano ai saluti. Nuovo comandante donna a Giovinazzo?

Scadrà ufficialmente il prossimo 31 marzo la nomina dial vertice della. E il prossimo, probabilmente, sarà un comandante donna: al timone del, se le indiscrezioni dovessero essere confermate, dovrebbe arrivare, sottotenente del CorpodiSembra dunque essere giunto al capolinea il rapporto di lavoro fra il, in sella al corpo di via Cappuccini dallo scorso 1° gennaio 2020, dopo le esperienze a Trinitapoli, Turi e Adelfia: nei suoiin città, nonostante l'emergenza sanitaria del Covid-19 e un organico ormai ridotto all'osso, ha intensificato - col supporto di- l'attività di ​contrasto all'abbandono dei rifiuti, oltre alla prevenzione dei reati in genere.Ma, evidentemente, ciò non è bastato per guadagnarsi l'ennesima conferma. E così, a meno di clamorosi dietrofront (francamente impensabili),tornerà a Bari, nella sede via Aquilino, da ufficiale, alle strette dipendenze del generale. E proprio da queldovrebbe arrivare il suo successore: probabilmente, secondo vari rumors, sarà una donna e gli indizi sembrano portare al sottotenente, da quasi un quinquennio inL'ufficiale dovrebbe essere nominata a partire dal prossimo, e per, in quello che potrebbe essere il suo primo incarico da comandante alla guida di un organico che, ad oltre 30 anni dall'ultimo concorso (era il 1987), è pronto ora ad accoglierei vincitori delle prove iniziate lo scorso 17 marzo.