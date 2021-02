Polizia Locale, in arrivo la nuova sala operativa con 26 telecamere

2 foto La nuova sala operativa della Polizia Locale

per monitorare il centro cittadino.ed un software di gestione compongono la nuova sala operativa della: la gestione del sistema di videosorveglianza attraverso la remotizzazione del controllo H24 è stata affidata, per un triennio, allaSi presenta così, a poche settimane dall'inaugurazione, la nuovissima sala operativa del: negli ultimi mesi, infatti, l'azienda di Castelvetro Piacentino, su input dell'amministrazione comunale, ha provveduto al ripristino della rete di videosorveglianza urbana, alla programmazione del sistema per la gestione in cloud, al collegamento illimitato del sistema con un controllo H24 e soprattutto alla ripetizione del sistema di immagine negli uffici del corpo di via Cappuccini.Si tratta di un sistema di videosorveglianza volto ad effettuare un controllo maggiore e più capillare sul centro di Giovinazzo e soprattutto un ulteriore strumento di contrasto alla multiforme malavita della zona, che prevede pure la possibilità di zoom ad alta risoluzione e che consentiràda remoto unitamente ad alcune aree come il lungomare di Levante:, ma altre saranno installate in piazza San Salvatore e piazzale Leichardt.Inoltre nella sala operativa degli uomini del maggioresarà possibile tenere sotto controllo le telecamere degli istituti scolastici cittadini (). Ma la novità più importante riguarderà l'installazione di ulteriori, posizionate in via Bari, via Bitonto, via Molfetta e via Terlizzi, i 4 punti di accesso, grazie a cui sarà possibile mettere in campo azioni di prevenzione e di contrasto ai crimini, in particolare furti e rapine.​«Queste sono le immagini della nostra sala di controllo nel comando della- ha scritto il sindacosulla propria pagina-. Sono in corso i lavori per rendere più efficiente il nostro sistema di videosorveglianza. Inoltre sono state sostituite alcune vecchie telecamere e. Riteniamo sia fondamentale offrire alle forze dell'ordine un supporto tecnologico valido a vantaggio della sicurezza a Giovinazzo».L'attivazione della sala operativa migliorerà la capacità di intervento della, ma assieme agli occhi elettronici bisognerà necessariamente ampliare l'organico: l'assunzione di 3 agenti rappresenta una manna dal cielo per un corpo ridosso all'osso:al servizio di una popolazione di