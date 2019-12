Polizia Locale, il Comandante Camporeale ai saluti

Dal 2002 era stato nominato dirigente dellaed aveva attraversato amministrazioni di diverso colore politico., comandante del Corpo di via Cappuccini lascia per raggiunti limiti di età. Sono questi gli ultimi giorni in servizio per un uomo mite, col sorriso spesso sulle labbra che nascondeva la sua timidezza. Aveva avuto incarichi comunali sin dagli anni '90, prima di vincere il concorso e di divenire dirigente della Polizia Municipale (all'epoca si chiamava così).Con qualche intervallo, l'ha diretta fino a questo 2019 che si concluderà come la sua carriera.Domani, 18 dicembre, Camporeale farà gli auguri di Natale a tutti i suoi uomini e le sue donne e saluterà anche le istituzioni e la stampa con una cerimonia informale e sobria che si terrà alleIl 23 dicembre prossimo, sembra ormai certo,sarà poi salutato dalla massime assise cittadina.«Non so perché - ha detto col candore di un ragazzino -, ma si sta facendo dura per me salutare la gente di Giovinazzo, perché in queste settimane, appresa la notizia, mi stanno tributando saluti affettuosi e sembrano più tristi di me che vado via. Lo prendo come un segno di riconoscenza per il lavoro che abbiamo svolto, tutti assieme con il mio Corpo di Polizia Locale, in questi lunghi anni di attività al servizio della città. Abbiamo certamente commesso errori, ma ci siamo sempre prodigati affinché i giovinazzesi potessero vivere in una città in cui le regole fossero rispettate. Speriamo - ha concluso - di esserci riusciti almeno in minima parte».Alla cerimonia saranno presenti il sindaco, l'assessore alla Polizia Locale,, e il presidente del Consiglio comunale,