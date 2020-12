Polizia Locale: 20 milioni in un anno per finanziare l'inizio della riforma

«Una notizia importante e attesa è finalmente arrivata: una riforma della Polizia Locale che le riconosca, per diritto e norma,nel contesto di specifiche competenze, è ciò che alcuni esponenti del M5S richiedono da tempo ed è ciò in cui io personalmente ho sempre creduto sin dall'inizio del mio insediamento in Legislatura, interessandomi e preoccupandomi che la richiesta di riforma non restasse inascoltata», così scrive in una nota la parlamentare di Giovinazzo,«Ho sostenuto - dichiara la Deputata del MoVimento 5 Stelle - con forza ogni buona azione che andasse nel senso di una riforma a favore della Polizia locale, che in ogni comune garantisce la sicurezza di prossimità. In particolare, insieme al collega deputato Brescia, abbiamo, attraverso udepositato una Pdl e in ultimo un emendamento alla Legge di Bilancio, approvato dal MoVimento 5 Stelle, che prevede l'istituzione di un Fondo, a fronte del quale il Parlamento dovrà necessariamente impegnarsi ad«Individuate le risorse, che potranno essere potenziate, ci auguriamo che tutte le forze politiche, ivi incluse quelle di opposizione, approvino e sostengano coralmente la riforma. Gli operatori della Polizia locale non possono più attendere: essi, soprattutto in questa fase di crisi sanitaria da COVID-19, si trovano ad avere un rischio di esposizione al virus maggiore rispetto ad altre attività lavorative. È giusto, dunque, che ricevano senza più attese il meritato riconoscimento normativo», conclude Francesca Galizia.