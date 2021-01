Continuano i controlli per contrastare l'abbandono indiscriminato di rifiuti nelle campagne di Giovinazzo. Dopo le contravvenzioni elevate, grazie all'ausilio delle foto-trappole, dalla prossima settimana gli uffici dellapotenzieranno e avvieranno un nuovo ciclo di controlli capillari nell'intero agro.Inoltre, grazie all'acquisto da parte di Palazzo di Città di ben, per un totale di, che saranno installate nei prossimi giorni e spostate ogni settimana, i controlli ambientali da parte degli uomini del maggiorecon il supporto degli strumenti tecnologici si estenderanno a rotazione in alcuni dei punti più sensibili non solo delle campagne, ma anche del centro urbano, per evitare e contrastare eventuali situazioni di degrado ed inciviltà.Da alcuni giorni è in corso nell'agro una bonifica generale da tutti i rifiuti abbandonati in modo indiscriminato. Nelle scorse giornate, ilha provveduto a far ripulire località San Gaetano, Ponte, Cola Olidda e Pozzo Rosso diventate discariche a cielo aperto. Dalla plastica agli scarti edili, da rifiuti ferrosi a pezzi d'auto: le nostre campagne erano state violentate in ogni modo e l'auspicio di tanti cittadini perbene è che i responsabili possano essere individuati.Infine è sempre attivo il servizio di raccolta degli ingombranti con modalità porta a porta, telefonando al numero verde della dittaoppure, in alternativa, presso il centro comunale di raccolta (ubicato in località lama Caolina) che è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.