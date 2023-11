Pillole di storia di Giovinazzo…a fumetti

5 foto "L'autunno dei bambini" - evento Pro Loco

È risultata molto originale l'idea messa in campo dallaper far scoprire la storia della nostra città a bambini e bambine.Nell'ambito del nutrito programma di iniziative intitolatopatrocinato dalla Città di Giovinazzo, si inserisce la due giorni svoltasi sabato 18 e domenica 19 novembre, in cui si è parlato del Dolmen di San Silvestro, di storia passata e del corteo storico, iniziativa tra le più belle della nostra città. I due incontri di laboratorio, gratuiti, tenutisi nella sala della Cittadella della Cultura hanno impegnato, sia sabato che domenica scorsi, con notevole successo, attenzione e partecipazione, 40 tra ragazzini e ragazzine in età compresa tra i sei e gli undici anni (sabato), mentre domenica è stata dedicata alla fascia d'età tra gli undici e i quattordici anni.La divulgazione si è concentrata sugli aspetti storici più caratteristici di Giovinazzo; attenti e curiosi i giovanissimi e le giovanissime dell'uditorio hanno posto domande a, studiosa di storia locale e guida turistica specializzata che, con un linguaggio adeguato e splendide foto, ha illustrato i contenuti storici e culturali proposti. Il laboratorio diha mostrato l'energia comunicativa propria dei più piccoli data dalle tante domande poste da loro alla scoperta dei meravigliosi tesori di storia locale.Nel lungo pomeriggio di sabato il focus è stato diretto alla conoscenza del Dolmen, in particolare su come è stato scoperto. Nel pomeriggio, molto piacevole, di domenica, Marianna Paladino ha invece illustrato la storia del Corteo Storico nella sua parte medievale, delineando la storia dell'icona della Madonna di Corsignano e le parti che compongono il corteo con i diversi personaggi che ne fanno parte: il crociato Gereteo, gli sbandieratori, gli armigeri e tanto altro ancora.Dopo l'intervento divulgativo, curato daha fatto seguito la lezione di fumetto e disegno a cura di, docente presso la scuola Grafite di Bari; la fumettista si è occupata della realizzazione, con vignette e didascalie, e ha insegnato ai ragazzi la tecnica della creazione del fumetto. Ogni bambino o bambina, sulla base di una storia da lei sceneggiata, ha elaborato graficamente il suo fumetto in modo diverso con creatività.Laha così ottenuto un'ottima risposta in merito all'iniziativa, che potrà ripetersi in futuro.La proposta progettuale posta in essere dalla Pro Loco ha puntato dritto al cuore della promozione e dell'approfondita conoscenza del territorio per sviluppare nei più giovani senso di appartenenza e educazione al patrimonio.