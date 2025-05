Persone sui binari, nuova quotidiana odissea per i pendolari giovinazzesi

La circolazione ferroviaria è ancora rallentata sulla linea tra Foggia e Bari, quest'oggi 15 maggio, per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea che impediscono il regolare traffico ferroviario tra Bari Santo Spirito e Bari Parco Nord, all'altezza del Centro per richiedenti asilo.I treni viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali stanno facendo registrare - si apprende da Trenitalia - un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti. Alcuni treni Regionali sono stati cancellati.Gravi disagi per i pendolari giovinazzesi diretti a Barletta, Trani, Molfetta e Bari.