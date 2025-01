Linea ferroviaria adriatica: verifiche tecniche a Bari. Disagi per i pendolari di Giovinazzo

Mattinata di disagi per i viaggiatori. Dalle ore 5:20 la circolazione ferroviaria è stata rallentata a causa di verifiche tecniche alla linea elettrica alla stazione di Bari Centrale. L'intervento dei tecnici è stato immediatamente richiesto, ma alle ore 9:00 i lavori risultavano ancora in corso, con impatti significativi sui tempi di percorrenza e sulla programmazione dei treni.I ritardi segnalati sui convogli Alta Velocità, Intercity e Regionali (da e per Giovinazzo) possono arrivare fino a 60 minuti. Alcuni treni, come il Frecciargento delle ore 6:10 da Bari Centrale a Roma Termini, sono stati completamente cancellati. Per i passeggeri di questo convoglio è stato predisposto un servizio sostitutivo con autobus.Inoltre, sono possibili limitazioni di percorso o ulteriori cancellazioni per i treni Alta Velocità e Regionali, aumentando le difficoltà per i pendolari e i viaggiatori a lunga percorrenza.Il problema, segnalato inizialmente con ritardi contenuti entro i 40 minuti, si è aggravato con il passare delle ore, complicando ulteriormente la situazione. I tecnici continuano a lavorare per ripristinare la piena operatività della linea elettrica e consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria.