Caos treni, guasto tecnico a Giovinazzo

Mattinata complicata per i pendolari di Giovinazzo e per tutti i viaggiatori che si spostano lungo la linea ferroviaria Adriatica.Dalle ore 6:45 di lunedì 16 giugno, la circolazione ferroviaria tra Pescara e Bari è fortemente rallentata a causa di un inconveniente tecnico che si è verificato all'altezza di Giovinazzo.L'interruzione sta avendo pesanti ripercussioni anche sulla stazione di negli altri comuni. I viaggiatori stanno segnalando ritardi significativi, con tempi di percorrenza che in alcuni casi arrivano fino a 120 minuti.Alcuni dei treni regionali in programma per la prima mattina risultano cancellati. Il guasto ha avuto ripercussioni anche sui convogli a lunga percorrenza e Alta Velocità, che accumulano ritardi superiori ai 60 minuti.La causa dell'inconveniente, secondo quanto riferito da Rete Ferroviaria Italiana, è da ricondurre a un guasto tecnico sui binari all'altezza di Giovinazzo. I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la regolare circolazione, ma al momento non è stata comunicata una tempistica certa per la completa risoluzione del problema.Tensione tra i pendolari, esasperati dai continui disagi e da una comunicazione scarna.