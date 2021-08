Padre Eterno, oggi la Festa della Trasfigurazione di Gesù nell'agro tra Giovinazzo e Terlizzi

Tre giornate intense, in cui la preghiera innalzata nel silenzio e nella quiete dell'agro e l'autenticità di quei luoghi che hanno custodito l'icona della Vergine di Corsignano hanno creato la giusta atmosfera, si sono susseguite e hanno preparato lache oggi viene celebrata presso la chiesa rurale delnon lontano dalla strada provinciale 107 che corre verso Terlizzi.Il programma della giornata prevede la prima messa della giornata alle ore 6.30, preceduta dalla recita del Santo Rosario alle ore 6.00, e la seconda alle ore 9.00. Nella fascia serale, tre saranno gli appuntamenti da seguire: alle ore 18.30 l'Esposizione del SS. Sacramento e l'Adorazione Eucaristica, alle 19.15 il Canto dei Vespri e la Benedizione Eucaristica e infine alle 19.30 la Solenne Celebrazione Eucaristica.Una festa, quella dellada sempre vissuta con fede e straordinaria devozione dai giovinazzesi, che la considerano come il preludio della festa delle feste, in onore della co-patrona, la Vergine di Corsignano. Una festa che rappresenta un, così prezioso da essere preservato anno dopo anno, avendo cura che diventi radicato nei giovani e che lo sia sempre più nelle future generazioni, apparse talvolta vicine a parole e fredde nei fatti.