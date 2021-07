Padre Eterno, da martedì 3 a venerdì 6 agosto il Triduo e la Festa della Trasfigurazione di Gesù

IL PROGRAMMA

Dopo essere rimasta chiusa per due anni, in un momento in cui le incertezze della pandemia e le disposizioni anti-Covid non consentivano l'apertura al pubblico di luoghi ristretti per dimensioni, la chiesa rurale del Padre Eterno tornerà a farsi ammirare per le giornate del Triduo di preghiera e della Festa della Trasfigurazione del Signore, celebrata dalla Chiesa il 6 agosto.Si potrà, dunque, tornare a pregare e ad assistere alle celebrazioni eucaristiche nel luogo che ha rappresentato l'inizio della devozione di Giovinazzo a Maria SS. di Corsignano. Tuttavia, tutte le messe in programma saranno celebrate all'esterno della chiesetta, per rispettare le precauzioni dettate dall'emergenza sanitaria, soprattutto in conseguenza del recente aumento di contagi da variante Delta.La preparazione alla Festa si svolgerà da martedì 3 a giovedì 5 agosto, con due messe giornaliere: la prima alle ore 6.30, preceduta dalla recita del Santo Rosario delle 6.00, e la seconda alle 19.30, preparata dalla preghiera meditata del Santo Rosario delle 18.45. Sia la celebrazione del mattino sia quella serale si chiuderanno con la recita del Triduo.Quasi in contemporanea con i riti celebrati in agro giovinazzese, la preghiera si innalzerà anche nel centro storico, quando in tutti e tre i giorni del Triduo i devoti potranno partecipare presso il Sagrato della Chiesa di Santa Maria degli Angeli alla preghiera del Santo Rosario delle ore 19.30 e alla celebrazione eucaristica delle 20.00. Il Triduo sarà a cura della Confraternita di Maria SS. degli Angeli.Venerdì 6 agosto, tre messe verranno officiate nello spazio antistante la chiesetta rurale: di mattina, alle ore 6.30 e alle 9.00, la prima introdotta dal Santo Rosario, e, di sera, alle 19.30. A quest'ultima precederanno due momenti importanti e di particolare intensità: alle 18.30 l'Esposizione del SS. Sacramento e l'Adorazione Eucaristica e alle 19.15 il Canto dei Vespri e la Benedizione Eucaristica.Piccoli segnali di normalità arrivano anche dal culto al Padre Eterno, nel mese dedicato alla Madonna di Corsignano, i cui festeggiamenti si concentreranno domenica 22 agosto nella Solenne Celebrazione Eucaristica che vedrà la presenza del Vescovo, Mons. Domenico Cornacchia, in piazza Vittorio Emanuele II.