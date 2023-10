Oltraggio e minacce per evitare la multa: assolto un 76enne di Giovinazzo

L'uomo non voleva «far sanzionare la sua auto in sosta sulla pista ciclabile». Ma per il Tribunale «il fatto non sussiste»

«Vattin va, mo ti devo dare uno», «Avete rotto il c…». Queste le frasi - tecnicamente, per il codice penale, oltraggio e minacce ad un pubblico ufficiale - pronunciate da un 76enne di Giovinazzo,, contro due agenti della«al fine di non fare sanzionare la propria auto in sosta sulla pista ciclabile».Un episodio che risale al 7 settembre 2021 e per cui, il 4 ottobre scorso, la prima sezione penale del(giudice monocratico), ha assolto con formula piena l'uomo, difeso dall'avvocato, «perché il fatto non sussiste». L'imputato avrebbe proferito «minacce» verso un agente «per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere e in particolare al fine di non far sanzionare».Avrebbe, inoltre, «in un luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone offeso l'onore e il prestigio degli agenti di, pubblici ufficiali mentre compivano un atto d'ufficio» rivolgendo loro «epiteti». Per questo caso ilsi era già pronunciato il 23 novembre 2021 con una condanna a. Una sentenza che è stata annullata perché «l'imputato, a mezzo del proprio legale, ha proposto opposizione avverso il decreto penale».Il giudizio immediato, disposto dal giudice per le indagini preliminari, un dibattimento ordinario privo della celebrazione dell'udienza preliminare, si è sviluppato con l'ascolto dei verbalizzanti, dei testi a discarico e grazie alle tesi difensive, ha portato all'assoluzione piena del. Le motivazioni tra 90 giorni.