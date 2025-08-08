Piazza Duomo - inaugurazione nuovo basolato. <span>Foto Giuseppe Dalbis</span>
Nuova vita per piazza Duomo: ieri sera la presentazione alla città

Stasera l'accensione completa del campanile della Concattedrale

Giovinazzo - venerdì 8 agosto 2025 9.31
L'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" ha marciato per le strade della città ed a sera ha fatto tappa nella rinnovata piazza Duomo, finalmente restituita alla sua bellezza autentica, come non accadeva da diversi decenni.

Ieri sera, 7 agosto, i giovinazzesi hanno finalmente potuto riapprezzare quello spazio, riassaporandone bellezza e centralità nella vita comunitaria. Presenti alla cerimonia il sindaco, Michele Sollecito, e l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, il quale ha seguito in prima persona l'iter dal principio al termine. Con loro erano presenti la Giunta comunale ed esponenti delle forze di maggioranza.

Sollecito ha ripercorso la storia della piazza, ringraziando il progettista, arch. Bilanzuolo, ed il direttore dei lavori, arch. Magaletti.
«Un altro pezzo viene restituito alla città - ha rimarcato il primo cittadino - ed il prossimo anno tocca a piazza Benedettine fino a piazza Costantinopoli, tratto in cui deve essere consolidato anche il manto stradale, dopo che per anni ha subito il transito ed il peso delle auto».

Una visione globale di ciò che era in passato e dovrà tornare ad essere il centro storico, divenuto negli anni incantevole in vari scorci, grazie anche all'azione di imprenditori che ne hanno valorizzato immobili e piazzette. Da stasera, 8 agosto, sarà finalmente illuminata anche l'ultima parte dello splendido campanile della Concattedrale di Santa Maria Assunta.

Gli intoppi e le lungaggini nella consegna di piazza Duomo, ha spiegato quindi Depalo, sono riconducibili ai sottoservizi vetusti, su cui è stato necessario un intervento capillare che dovrebbe però aver definitivamente risolto la situazione. Grazie ai fondi derivanti dal PNRR, dunque, quel luogo è tornato ad essere luogo di passeggio (eccetto due stalli necessari per persone con disabilità), libero dall'asfalto, dove le chianche pugliesi sono finalmente visibili. Ed è certamente un bel vedere.
