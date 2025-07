A Giovinazzo c'è "The Curry Room": il programma

«Una serata un po' zingara, un po' filosofica. Tra storielle zen, suoni dal mondo e risate condivise,è un invito a rallentare, ad ascoltare, a perdersi e ritrovarsi insieme, nel cuore del centro storico di Giovinazzo. Un viaggio teatrale in movimento, che attraversa corti, piazze e sagrati trasformandoli in tappe di un racconto collettivo. Un'esperienza aperta, libera e accogliente. Non serve prenotare, l'evento e gratuito e aperto a tutti».Così in fase di presentazione, gli organizzatori dihanno voluto presentare un evento che si spalmerà tra la fine di luglio e gli inizi di settembre su quattro differenti appuntamenti.Si parte questa sera, 30 luglio, alle 20.00, in piazza Duomo, ma dalle 18.00 sarà possibile partecipare a visite guidate in collaborazione con i volontari del FAI (Fondo Ambiente Italiano) del Nord Barese. Ogni tappa dello spettacolo sarà infatti arricchita da visite guidate gratuite ai luoghi più suggestivi della città. ​Per maggiori info sulle visite FAI: nordbarese@gruppofai.fondoambiente.it La rassegna è ideata ed organizzata da Aretè Ensemble e vedrà la partecipazione di Annika Strøhm, Saba Salvemini e Michele Biancofiore. The Curry Room è un evento inserito nel cartellone comunalePiazza Duomo - alle 20.00 spettacolo;dalle 18:00 alle 22:00 visite ai Bastioni del Sistema DifensivoChiesa dello Spirito Santo (sagrato) ore 20:00 spettacoloCorte De Ritis ore 20:00 spettacoloPiazza Benedettine ore 20:00 spettacolo dalle 18:00 alle 22:00 visite all'Insula Monastica