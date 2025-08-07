Stasera l'inaugurazione della nuova piazza Duomo con la musica della "Filippo Cortese"

Senza più transennamenti, restituita ad una bellezza senza asfalto, che non si vedeva da decenni.Sarà ufficialmente inaugurata questa sera, 7 agosto, lacuore del borgo antico giovinazzese.Sin dalle 18.30percorrerà le vie cittadine allietando residenti, turisti e visitatori cn marce sinfoniche alternate a marce militari. Poi, alle 20.30, l'arrivo in piazza Duomo, dove ad attenderla ci sarà il sindaco Michele Sollecito accompagnato dall'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo che ha seguito da vicino i lavori sulle antiche chianche.Giovinazzo riavrà così definitivamente un dei suoi salotti più belli. Completati i lavori in piazza Zurlo, il prossimo step prevede la chiusura del cantiere in piazza Benedettine, in un progetto di complessivo restyling delle aree del centro storico in cui il basolato era stato coperto da asfalto o si presentava ammalorato per il passaggio di mezzi.