Netium, ripartiamo insieme: piscine e palestra a Giovinazzo

Le piscine

La palestra

Netium è una struttura progettata e realizzata secondo le più moderne esigenze sportive del settore natatorio; è inserita all'interno di un centro polisportivo per favorire lo sviluppo di attività ludiche e sociali complementari alle attività natatorie.Particolarità della struttura è la collocazione semi-centrale rispetto all'abitato della cittadina di Giovinazzo. Le attività sportive in piscina sono tenute da istruttori qualificati della Federazione Italiana Nuoto in continuo aggiornamento e in Palestra istruttori laureati in scienze motorie.L'Acqua è un dono tutto da vivere per crescere ed essere felici. Acqua campo di sfide. Quando l'uomo vuole superare le paure ancestrali e i propri limiti, subentra la spinta della conoscenza. Ed ecco la sfida, aperto a se stesso e agli altri, per andare oltre. L'uomo riscopre allora la sua naturale vicinanza all'acqua e la scoperta innesca la competizione, l'agonismo, la vittoria e l'esaltazione. Lo sport entra in campo con un'esplosione di record, successi e spettacoli.Le attrezzature presenti nella nostra palestra sono le più varie, a seconda del tipo di sport o allenamento a cui l'atleta vuole dedicarsi. Nell'uso più comune si identifica con la palestra il luogo dove si pratica la cultura fisica oppure esercizi di allenamento per il benessere generico di tipo aerobico.La nostra palestra è fornita di tapis-roulant, pesi, bilancieri, manubri, cyclettes e macchinari Technogym di ultima generazione. Da noi oltre a questo troverete un gruppo di istruttori preparati ed un ricco calendario di appuntamenti che vi permetterà di scegliere l'attività più adatta a voi.