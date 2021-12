Natale di solidarietà per l'Anffas Giovinazzo

Il mese di dicembre, in prossimità della Festa del Natale, è un mese speciale in cui ogni anno si rivolge particolare attenzione alla solidarietà. In questo periodo tutte le associazioni a carattere sociale si impegnano a svolgere iniziative utili alla raccolta fondi da destinare alle attività e ai progetti.Anche quest'anno per l'Associazionesede di Giovinazzo, si torna a parlare di sensibilizzazione sociale verso una realtà associativa che si occupa di disabilità intellettiva e relazionale. L'impegno svolto sul territorio dall'Anffas, da tanto tempo a questa parte, è noto a tutti., precisamente sin dalla sua costituzione, alla guida della sede associativa cittadina, c'è Michele Lasorsa un presidente lodevole e sensibile, visti l'impegno e la dedizione che mette in campo. L'associazione torna a proporre in presenza, dopo due anni difficili a causa dell'emergenza sanitaria, le splendide Stelle di Natale, fiore simbolo delle festività natalizie.Infatti, domenica 5 dicembre, nel corso della mattinata dalle ore 8.30 alle ore 13.30, confidando nella clemenza del tempo, il presidente Michele Lasorsa e i volontari dell'associazione Anffas saranno in piazza Vittorio Emanuele davanti all'Associazione degli "Ex combattenti di guerra", dove sarà allestito un gazebo bianco e si potranno acquistare bellissime piante di Stelle di Natale e aderire alla campagna di sensibilizzazione sociale e di solidarietà. Il giorno della festività dell'Immacolata, sempre con lo stesso orario, lo staff dell'associazione Anffas sarà sotto il porticato del municipio per la seconda giornata dedicata alla vendita delle piante di Stella di Natale. Il giorno dodici dicembre, la grande famiglia Anffas si ritroverà per condividere un pranzo sociale e scambiarsi gli Auguri di persona. Per informazioni si può chiamare il numero 335-5343513"Se ci diamo la mano i miracoli si fanno e il giorno di Natale durerà tutto l'anno..." Gianni Rodari (versi tratti dalla poesia "Lo zampognaro")