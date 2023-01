"Natale al Centro", gli ultimi appuntamenti a Giovinazzo tra il 5 e l'8 gennaio

IL PROGRAMMA

Si avvia alla conclusione il cartellone di eventi pensato dall'Assessorato alla Cultura e Turismo e da quello alle Attività Produttive per le festività natalizie a Giovinazzo.Il ponte dell'Epifania sarà dunque l'ultimo scorcio temporale per stare bene ed in allegria. Di seguito, dunque, vi proponiamo il programma completo di tutti gli eventi che si terranno dal 5 all'8 gennaio.Presepe Vivente Pro Loco - "In-canto la bellezza"Istituto Vittorio Emanuele II - ingresso piazza Garibaldicontributo di 3 euroMercato settimanale ambulantiArea mercatale"Befana in festa" - piccola parata feliceCartolibreria Mary PoppinsPartenza dalla Villa Comunale e passaggi in piazza Vittorio Emanuele II e centro storicoCorteo Magi a cavalloA cura della Pro Locopartenza da piazza Sant'AgostinoMostra di presepi artistici dell'AIAP GiovinazzoIstituto Vittorio Emanuele IIPresepe Vivente Pro Loco - "In-canto la bellezza"Istituto Vittorio Emanuele II - ingresso piazza Garibaldicontributo di 3 euro"Giovinazzo Caffè Concerto"a cura della Scuola di Musica "Filippo Cortese"piazza Vittorio Emanuele II