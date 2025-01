Epifania con massime in risalita su Giovinazzo

LUNEDÌ 6 GENNAIO

Epifania con mattinata soleggiata su Giovinazzo, mare quasi calmo, ma con moto ondoso che andrà aumentando nel corso della giornata per via correnti meridionali. Temperature massime in risalita, sopra la media stagionale, che si attesteranno sui 16°.Pomeriggio nuvoloso per via dell'intensificarsi delle correnti di Ostro. Serata con nubi che si stratificheranno ma non dovrebbero dar luogo a precipitazioni. Minime della notte in netta risalita sino ad 11°. Martedì 7 gennaio punte di 17° sul termometro.SOLE - Sorge: 7:17, Tramonta: 16:36LUNA - Leva: 11:06, Cala: 0:01 - Gibbosa crescente