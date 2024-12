Nel borgo antico di Giovinazzo torna l'Inferno di Dante

Attesissimo e puntualissimo. Torna nel meraviglioso borgo antico di Giovinazzoevento di portata regionale patrocinato dal Comune di Giovinazzo ed organizzato daQuest'anno la rappresentazione si intitoleràe presenterà nuovi attori ed alcuni canti differenti rispetto a quelli delle passate edizioni. La regia è affidata a Pietro Naglieri, la direzione artistica a Gianpaolo Sinesi e le musiche saranno del talentuosissimo compositore di casa nostra, Orazio Saracino.L'appuntamento è fissato per ilprossimi, con spettacoli che si ripeteranno in tre repliche per serataIntanto i biglietti sono stati messi in vendita sul circuito Vivaticket a questo link ( clicca qui ) e sono tanti i giovinazzesi che si stanno prenotando, prima del grande lancio pubblicitario su scala regionale che avverrà nei prossimi giorni. Un modo per tutelare i residenti che volessero per primi avere la possibilità di assistere ad uno spettacolo unico nel suo genere, prologo agli altrettanto attesi Falò di Sant'Antonio Abate.Dante – Roberto NegriVirgilio – Vincenzo SchirruCaronte – Nicolas JoosFrancesca – Rossana CannonePaolo – Gianni SaracinoPier delle Vigne – Giuseppe CicirielloUlisse – Saba Salveminie conDue demoni – Carlo Ranieri e Roberta MartinoDannati – Pietro Favia, Annamaria Gambino ed Ester Latronico.