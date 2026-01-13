Giustizia
Giustizia
Politica

Nasce a Giovinazzo il comitato per il "sì" al referendum sulla separazione carriere dei giudici

Il referente sarà il sindaco Michele Sollecito. Vi hanno aderito già molti avvocati e politici locali

Giovinazzo - martedì 13 gennaio 2026 Comunicato Stampa
È ufficialmente costituito il Comitato per il Sì al referendum sulla legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale per la separazione delle carriere dei magistrati e per l'istituzione dell'alta corte disciplinare.

Il referente del Comitato cittadino "Si Separa" è il sindaco di Giovinazzo Michele Sollecito.
«Seguo questo tema da tempo grazie al lavoro encomiabile della Fondazione Luigi Einaudi, un tema che per me prescinde dal governo che ha presentato e portato avanti questa riforma. In quest'ottica ho costituito un gruppo operativo trasversale che animerà il dibattito cittadino nei mesi a venire per informare i cittadini in vista del voto referendario che avrà luogo probabilmente tra fine marzo e inizio aprile. Solo la separazione delle carriere della magistratura può garantire un giudice terzo mentre la riforma del CSM arginerà il potere delle correnti. Infine, l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare garantirà maggiore serietà nella giurisdizione disciplinare contribuendo a rafforzare la fiducia dei cittadini nella magistratura. Analizzeremo nel dettaglio questi aspetti della legge costituzionale con l'aiuto di persone esperte sul tema e che hanno affrontato questo tema già in passato.
Ad oggi ho ricevuto l'adesione di diversi esponenti del mondo politico, della società civile e dell'avvocatura. Hanno deciso di far parte del gruppo operativo del Comitato:
Gaetano Depalo, Antonella Marzella, Daniela Sala, Antonella Carlucci, Annamaria Sollecito, Alberto Rucci, Gaetano Spanò, Tommaso Depalma, Tiziano Tedeschi, Flavia Decaro, Giangaetano Tortora, Mauro Todisco, Giosafatte Mezzina, Maria Vacca, Giacoma Maria Valente, Gianluigi Maritati, Agostino Picicco, Mario Mongelli».

Tutti coloro che vorranno contribuire a questa causa potranno unirsi al gruppo operativo scrivendo alla mail del referente del Comitato cittadino Sì Separa: michele.sollecito83@gmail.com

Quanti vorranno sostenere economicamente la campagna referendaria nazionale potranno farlo tramite versamento su Conto Corrente e/o piattaforma Go Fund Me, di seguito i dettagli:
a. IBAN per versamento: IT22U0306905142100000063565 Intestato a: Associazione Sisepara; Piattaforma Go Fund Me: https://gofund.me/163dcebc1
  • Referendum Giovinazzo
Fuochi di Sant'Antonio Abate, la nota completa degli organizzatori
13 gennaio 2026 Fuochi di Sant'Antonio Abate, la nota completa degli organizzatori
A Giovinazzo 130mila euro per la scuola "San Giovanni Bosco "
13 gennaio 2026 A Giovinazzo 130mila euro per la scuola "San Giovanni Bosco"
Altri contenuti a tema
Referendum giustizia: si vota il 22 e 23 marzo Attualità Referendum giustizia: si vota il 22 e 23 marzo Alle urne anche per le elezioni suppletive
“Riforma Nordio: per un voto consapevole”, il sindaco di Giovinazzo si schiera per il "sì" “Riforma Nordio: per un voto consapevole”, il sindaco di Giovinazzo si schiera per il "sì" Confronto domani sera, 19 dicembre, in Sala Finocchiaro a Molfetta
Referendum flop: l'affluenza definitiva a Giovinazzo Attualità Referendum flop: l'affluenza definitiva a Giovinazzo Il quorum non è stato superato
Referendum, l'affluenza definitiva dell'8 giugno a Giovinazzo Attualità Referendum, l'affluenza definitiva dell'8 giugno a Giovinazzo Quorum ancora lontano, ma il dato è uno dei più alti nel Barese
Referendum, l'affluenza a Giovinazzo alle 19.00 Attualità Referendum, l'affluenza a Giovinazzo alle 19.00 Quorum ancora lontana
Referendum, l'affluenza a Giovinazzo alle ore 12.00 Attualità Referendum, l'affluenza a Giovinazzo alle ore 12.00 Percentuali ancora molto basse
Referendum, urne aperte a Giovinazzo domenica e lunedì: tutte le info Attualità Referendum, urne aperte a Giovinazzo domenica e lunedì: tutte le info Ci si potrà recare ai seggi dalle 7.00 alle 23.00 e domani dalle 7.00 alle 15.00
Referendum, riduzione costi fino al 70% per chi viaggia in treno Attualità Referendum, riduzione costi fino al 70% per chi viaggia in treno La nota del Gruppo Ferrovie dello Stato
La Touring Juvenatium per far conoscere la figura di Sant'Antonio Abate
13 gennaio 2026 La Touring Juvenatium per far conoscere la figura di Sant'Antonio Abate
Referendum giustizia: si vota il 22 e 23 marzo
12 gennaio 2026 Referendum giustizia: si vota il 22 e 23 marzo
Monsignor Basile incontrerà il clero della diocesi il 15 gennaio
12 gennaio 2026 Monsignor Basile incontrerà il clero della diocesi il 15 gennaio
Annullata la conferenza del prof. Viel su Dante Alighieri
12 gennaio 2026 Annullata la conferenza del prof. Viel su Dante Alighieri
«La pioggia e la neve possono salvare la Puglia dalla siccità»
12 gennaio 2026 «La pioggia e la neve possono salvare la Puglia dalla siccità»
L’AFP Giovinazzo vince l’andata dei quarti di WSE Trophy
11 gennaio 2026 L’AFP Giovinazzo vince l’andata dei quarti di WSE Trophy
Defender Giovinazzo C5, il 2026 inizia con il sorriso: Itria battuto 6-3
11 gennaio 2026 Defender Giovinazzo C5, il 2026 inizia con il sorriso: Itria battuto 6-3
La Jovis Natio non sfonda: a Santeramo finisce 3-3
11 gennaio 2026 La Jovis Natio non sfonda: a Santeramo finisce 3-3
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.