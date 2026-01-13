Politica
Nasce a Giovinazzo il comitato per il "sì" al referendum sulla separazione carriere dei giudici
Il referente sarà il sindaco Michele Sollecito. Vi hanno aderito già molti avvocati e politici locali
Giovinazzo - martedì 13 gennaio 2026 Comunicato Stampa
È ufficialmente costituito il Comitato per il Sì al referendum sulla legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale per la separazione delle carriere dei magistrati e per l'istituzione dell'alta corte disciplinare.
Il referente del Comitato cittadino "Si Separa" è il sindaco di Giovinazzo Michele Sollecito.
«Seguo questo tema da tempo grazie al lavoro encomiabile della Fondazione Luigi Einaudi, un tema che per me prescinde dal governo che ha presentato e portato avanti questa riforma. In quest'ottica ho costituito un gruppo operativo trasversale che animerà il dibattito cittadino nei mesi a venire per informare i cittadini in vista del voto referendario che avrà luogo probabilmente tra fine marzo e inizio aprile. Solo la separazione delle carriere della magistratura può garantire un giudice terzo mentre la riforma del CSM arginerà il potere delle correnti. Infine, l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare garantirà maggiore serietà nella giurisdizione disciplinare contribuendo a rafforzare la fiducia dei cittadini nella magistratura. Analizzeremo nel dettaglio questi aspetti della legge costituzionale con l'aiuto di persone esperte sul tema e che hanno affrontato questo tema già in passato.
Ad oggi ho ricevuto l'adesione di diversi esponenti del mondo politico, della società civile e dell'avvocatura. Hanno deciso di far parte del gruppo operativo del Comitato:
Gaetano Depalo, Antonella Marzella, Daniela Sala, Antonella Carlucci, Annamaria Sollecito, Alberto Rucci, Gaetano Spanò, Tommaso Depalma, Tiziano Tedeschi, Flavia Decaro, Giangaetano Tortora, Mauro Todisco, Giosafatte Mezzina, Maria Vacca, Giacoma Maria Valente, Gianluigi Maritati, Agostino Picicco, Mario Mongelli».
Tutti coloro che vorranno contribuire a questa causa potranno unirsi al gruppo operativo scrivendo alla mail del referente del Comitato cittadino Sì Separa: michele.sollecito83@gmail.com
Quanti vorranno sostenere economicamente la campagna referendaria nazionale potranno farlo tramite versamento su Conto Corrente e/o piattaforma Go Fund Me, di seguito i dettagli:
a. IBAN per versamento: IT22U0306905142100000063565 Intestato a: Associazione Sisepara; Piattaforma Go Fund Me: https://gofund.me/163dcebc1
