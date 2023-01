La mostra di presepi dellha non solo riscosso successo, ma ha portato il nome della cittadina adriatica anche fuori regione, con tanti visitatori soprattutto nel periodo natalizio.La mostra, in cui espongono anche presepisti molfettesi, terlizzesi e bitettesi, sarà aperta al pubblico anche in questo fine settimana, a partire da venerdì 6 gennaio, giornata dedicata alla solennità dell'Epifania di Nostro Signore.Cancelli aperti all'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo, quindiper godere a pieno delle tante declinazioni in cui è stata realizzata la Natività, prima fra tutte quella monumentale realizzata in stile palestinese con tanto di effetti sonori e ciclo delle giornate, orgoglio della rassegna 2022, a cui hanno lavorato tanti artisti locali.Ed in occasione dei, il prossimo 22 gennaio, festa che segna storicamente il passaggio a Giovinazzo dal periodo natalizio a quello carnevalesco, la mostra di presepi Aiap sarà straordinariamente aperta al pubblico per tutta la serata prima dell'arrivederci al Natale 2023.