Mostra AIAP Giovinazzo. <span>Foto Marzia Morva</span>
Mostra AIAP Giovinazzo. Foto Marzia Morva
Eventi e cultura

Mostra dei presepi AIAP aperta anche domenica 21 dicembre

Consigliatissima una visita nella cripta della Concattedrale di Santa Maria Assunta

Giovinazzo - domenica 21 dicembre 2025
L'arte autentica dei maestri presepisti soci dell'Aiap (Associazione Italiana Amici del Presepio di Giovinazzo), ha stupito ancora una volta con la presentazione della Mostra di Arte Presepiale dal titolo "Una speranza di pace".

L'iniziativa realizzata per il Natale 2025, inclusa nel cartellone degli eventi "Natale al Centro", ideato dal Comune di Giovinazzo si può visitare nella suggestiva location creata nella Cripta della Concattedrale Santa Maria Assunta grazie alla cortese collaborazione e disponibilità di padre Francesco Depalo, volitivo amministratore della parrocchia. In mostra nella XIX edizione dell'attesa iniziativa, fiore all'occhiello tra gli eventi che si svolgono a Giovinazzo perché sempre seguita da un numero altissimo di visitatori, cinquanta opere espressione di ricerca, fantasia, creatività e passione per l'arte che emerge dal presepe elemento che ci affascina perché racchiude in sé fede e antiche tradizioni. Le tecniche utilizzate dai maestri presepisti sono frutto di attenta ricerca : le incisioni e sovrapposizioni, i diorama, le incisioni su legno, gli scenari popolari, storici e in stile napoletano tradizionale.

Una radice di castagno ha ospitato la Natività e un presepe, posto sull'altare della Cripta, ricco di elementi creati con particolare attenzione da Padre Francesco Depalo si possono ammirare nella loro originalità. Tutta l'esposizione merita una visita che si potrà effettuare sino al 6 gennaio 2026. La maxi scenografia presepistica dell'edizione del dicembre 2025 presenta una Natività collocata nel Casale della Madonna di Corsignano luogo d'incontro della comunità cittadina in occasione della Festa Patronale; lì accanto ai personaggi della Sacra Famiglia c'è Don Tonino Bello che accarezza il bambinello e il nido del pettirosso che rappresenta la speranza, valore universale che ci unisce anche in riferimento al Giubileo della Speranza indetto da Papa Francesco per l'anno 2025.

La mostra sarà aperta anche oggi, domenica 21 dicembre, e nei giorni festivi, dalle ore 18.00 alle ore 21.00. La Rassegna di Presepi Aiap si potrà visitare fino al 6 gennaio, poi ci sarà l'apertura straordinaria il 18 gennaio in occasione della tradizionale festa dei Falò di S. Antonio Abate.
  • Aiap Giovinazzo
Museo diocesano, conclusa la mostra sulle immagini sacre
21 dicembre 2025 Museo diocesano, conclusa la mostra sulle immagini sacre
Meteo domenica: tempo variabile su Giovinazzo
21 dicembre 2025 Meteo domenica: tempo variabile su Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Torna anche in questo fine settimana la mostra di presepi dell'AIAP Giovinazzo Torna anche in questo fine settimana la mostra di presepi dell'AIAP Giovinazzo Noi le avevamo fatto visita subito dopo l'inaugurazione del 6 dicembre scorso
AIAP Giovinazzo, la nostra intervista al presidente Alberto Fiorentino AIAP Giovinazzo, la nostra intervista al presidente Alberto Fiorentino Tracciato il bilancio 2024 con uno sguardo all'anno appena cominciato
"Natale al Centro", a Giovinazzo si chiude il programma: tutti gli appuntamenti Vita di città "Natale al Centro", a Giovinazzo si chiude il programma: tutti gli appuntamenti Saranno tre giorni intensi, dedicati soprattutto ai bambini
Mostra presepi AIAP, tanti i consensi. Apertura anche a Capodanno Mostra presepi AIAP, tanti i consensi. Apertura anche a Capodanno La mostra resterà visitabile pure nel fine settimana prossimo ed all'Epifania
Consensi e tanto pubblico per la prima della mostra presepiale AIAP a Giovinazzo Consensi e tanto pubblico per la prima della mostra presepiale AIAP a Giovinazzo L'inaugurazione ieri sera, 7 dicembre, alla presenza delle autorità comunali e metropolitane
Il 7 dicembre l'inaugurazione della mostra di presepi dell'AIAP Giovinazzo Attualità Il 7 dicembre l'inaugurazione della mostra di presepi dell'AIAP Giovinazzo Appuntamento per i tanti curiosi alle 19.30 nell'Istituto Vittorio Emanuele II
22 Giovinazzo in scala fa bella mostra di sé all'Aeroporto di Bari Attualità Giovinazzo in scala fa bella mostra di sé all'Aeroporto di Bari Grazie ad una iniziativa di AIAP e dell'ex sindaco Tommaso Depalma
Aiap: bilancio più che positivo per l'estate 2024 Cultura Aiap: bilancio più che positivo per l'estate 2024 Ben tre i progetti fra creatività, arte, fantasia e manualità che l'associazione giovinazzese ha proposto
Veglie di Natale, gli orari delle messe a Giovinazzo
20 dicembre 2025 Veglie di Natale, gli orari delle messe a Giovinazzo
Natale al Centro, tutti gli appuntamenti a Giovinazzo nel fine settimana
20 dicembre 2025 Natale al Centro, tutti gli appuntamenti a Giovinazzo nel fine settimana
La Santa Allegrezza nel quartiere San Giuseppe: che festa! - FOTO
20 dicembre 2025 La Santa Allegrezza nel quartiere San Giuseppe: che festa! - FOTO
AFP Giovinazzo, col Bassano a porte chiuse
20 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, col Bassano a porte chiuse
Il Defender Giovinazzo C5 cerca la vittoria per chiudere il 2025 in bellezza
20 dicembre 2025 Il Defender Giovinazzo C5 cerca la vittoria per chiudere il 2025 in bellezza
Verde pubblico, le perplessità del consigliere Digiaro - VIDEO
20 dicembre 2025 Verde pubblico, le perplessità del consigliere Digiaro - VIDEO
Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno
20 dicembre 2025 Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno
Tommaso Depalma e la Federciclismo Puglia piangono la prematura scomparsa di Stefano Principale
20 dicembre 2025 Tommaso Depalma e la Federciclismo Puglia piangono la prematura scomparsa di Stefano Principale
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.