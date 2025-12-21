Mostra dei presepi AIAP aperta anche domenica 21 dicembre

L'arte autentica dei maestri presepisti soci dell'ha stupito ancora una volta con la presentazione della Mostra di Arte Presepiale dal titoloL'iniziativa realizzata per il Natale 2025, inclusa nel cartellone degli eventi "Natale al Centro", ideato dal Comune di Giovinazzo si può visitare nella suggestiva location creata nella Cripta della Concattedrale Santa Maria Assunta grazie alla cortese collaborazione e disponibilità divolitivo amministratoredella parrocchia. In mostra nella XIX edizione dell'attesa iniziativa, fiore all'occhiello tra gli eventi che si svolgono a Giovinazzo perché sempre seguita da un numero altissimo di visitatori, cinquanta opere espressione di ricerca, fantasia, creatività e passione per l'arte che emerge dal presepe elemento che ci affascina perché racchiude in sé fede e antiche tradizioni. Le tecniche utilizzate dai maestri presepisti sono frutto di attenta ricerca : le incisioni e sovrapposizioni, i diorama, le incisioni su legno, gli scenari popolari, storici e in stile napoletano tradizionale.Una radice di castagno ha ospitato la Natività e un presepe, posto sull'altare della Cripta, ricco di elementi creati con particolare attenzione da Padre Francesco Depalo si possono ammirare nella loro originalità. Tutta l'esposizione merita una visita che si potrà effettuare sino al 6 gennaio 2026. La maxi scenografia presepistica dell'edizione del dicembre 2025 presenta una Natività collocata nel Casale della Madonna di Corsignano luogo d'incontro della comunità cittadina in occasione della Festa Patronale; lì accanto ai personaggi della Sacra Famiglia c'è Don Tonino Bello che accarezza il bambinello e il nido del pettirosso che rappresenta la speranza, valore universale che ci unisce anche in riferimento al Giubileo della Speranza indetto da Papa Francesco per l'anno 2025.La mostra sarà aperta anche oggi, domenica 21 dicembre, e nei giorni festivi, dalle ore 18.00 alle ore 21.00. La Rassegna di Presepi Aiap si potrà visitare fino al 6 gennaio, poi ci sarà l'apertura straordinaria il 18 gennaio in occasione della tradizionale festa dei Falò di S. Antonio Abate.