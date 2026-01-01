Aperta anche ad inizio gennaio la mostra di presepi dell'AIAP Giovinazzo

Continua ad essere visitabile anche nei primi giorni di gennaio la mostra di presepi artistici dell'dal titoloUn tema quanto mai contemporaneo, visti i venti di guerra che soffiano in varie zone della Terra.La collettiva, inauguratasi il 6 dicembre scorso, sarà aperta al pubblico nellaquest'oggi,Si tratta di una mostra che intende tramandare l'antico sapere della realizzazione di Natività con vari sfondi, materiali e personaggi. Ce n'è davvero per tutti i gusti - come è solito ripeterci il presidente AIAP, Alberto Fiorentino - e per chi ancora non l'avesse visitata anche il primo giorno dell'anno è occasione propizia. Di enorme pregio artigianale la riproduzione a fine percorso della Natività nel Casale di Corsignano, luogo simbolo del culto mariano a Giovinazzo.