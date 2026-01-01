Eventi e cultura
Aperta anche ad inizio gennaio la mostra di presepi dell'AIAP Giovinazzo
Sarà visitabile l'1, il 3, il 4 ed il 6 gennaio nella Cripta della Concattedrale
Giovinazzo - giovedì 1 gennaio 2026
Continua ad essere visitabile anche nei primi giorni di gennaio la mostra di presepi artistici dell'AIAP Giovinazzo dal titolo "Una pace di speranza". Un tema quanto mai contemporaneo, visti i venti di guerra che soffiano in varie zone della Terra.
La collettiva, inauguratasi il 6 dicembre scorso, sarà aperta al pubblico nella Cripta della Concattedrale di Santa Maria Assunta a Giovinazzo quest'oggi, 1° gennaio, e poi il 3, il 4 ed il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, dalle ore 18.00 alle ore 21.00. L'ingresso è libero.
Si tratta di una mostra che intende tramandare l'antico sapere della realizzazione di Natività con vari sfondi, materiali e personaggi. Ce n'è davvero per tutti i gusti - come è solito ripeterci il presidente AIAP, Alberto Fiorentino - e per chi ancora non l'avesse visitata anche il primo giorno dell'anno è occasione propizia. Di enorme pregio artigianale la riproduzione a fine percorso della Natività nel Casale di Corsignano, luogo simbolo del culto mariano a Giovinazzo.
