Territorio
Meteo Festa Patronale, domenica con tempo variabile a Giovinazzo
Massime sui 31°. Ampie schiarite a sera
Giovinazzo - domenica 17 agosto 2025
Tempo variabile in questa domenica di festa su Giovinazzo.
Al mattino nubi sparse solcheranno il cielo, spinte da una debole ventilazione nord-occidentale. Temperature massime sui 31° e mare poco mosso. Pomeriggio con nubi che andranno diradandosi. Serata stellata, senza pericoli di rovesci durante la processione della sacra edicola di Maria SS di Corsignano. Lunedì cielo sereno, il caldo si farà sentire giovedì 21 agosto con punte di 36°.
DOMENICA 17 AGOSTO
SOLE - Sorge: 6:02, Tramonta: 19:49
LUNA - Leva: 0:01, Cala: 15:38 - Luna calante
Al mattino nubi sparse solcheranno il cielo, spinte da una debole ventilazione nord-occidentale. Temperature massime sui 31° e mare poco mosso. Pomeriggio con nubi che andranno diradandosi. Serata stellata, senza pericoli di rovesci durante la processione della sacra edicola di Maria SS di Corsignano. Lunedì cielo sereno, il caldo si farà sentire giovedì 21 agosto con punte di 36°.
DOMENICA 17 AGOSTO
SOLE - Sorge: 6:02, Tramonta: 19:49
LUNA - Leva: 0:01, Cala: 15:38 - Luna calante