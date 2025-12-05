Attività produttive
Mercato settimanale del 26 dicembre spostato: ecco quando
L'ordinanza sindacale ha disposto lo slittamento
Giovinazzo - venerdì 5 dicembre 2025
Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi, recita un detto. È tanto più vero a Giovinazzo, dove l'amministrazione comunale ha disposto lo spostamento del mercato settimanale previsto per venerdì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, tradizionalmente conclusione del trittico natalizio.
Il sindaco Michele Sollecito, in accordo con l'assessore alle Attività Produttive, Savino Alberto Rucci, e con le organizzazioni di categoria, ha pertanto firmato nelle scorse ore un'ordinanza di slittamento del mercato settimanale da venerdì 26 dicembre a domenica 28 dicembre. Un altro appuntamento straordinario che sicuramente farà piacere a molti. Questi dunque i prossimi appuntamenti all'interno dell'area mercatale in piazzale Salvo D'Acquisto sino alla fine del 2025:
Venerdì 5 dicembre;
Venerdì 12 dicembre;
Venerdì 19 dicembre;
Domenica 28 dicembre.
