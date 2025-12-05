Mercato settimanale del 26 dicembre spostato: ecco quando

Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi, recita un detto. È tanto più vero a Giovinazzo, dove l'amministrazione comunale ha disposto lo spostamento del mercato settimanale previsto per, giorno di Santo Stefano, tradizionalmente conclusione del trittico natalizio.Il sindaco Michele Sollecito, in accordo con l'assessore alle Attività Produttive, Savino Alberto Rucci, e con le organizzazioni di categoria, ha pertanto firmato nelle scorse ore un'ordinanza di slittamento delUn altro appuntamento straordinario che sicuramente farà piacere a molti. Questi dunque i prossimi appuntamenti all'interno dell'area mercatale in piazzale Salvo D'Acquisto sino alla fine del 2025: