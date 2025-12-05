Mercato settimanale
Mercato settimanale
Attività produttive

Mercato settimanale del 26 dicembre spostato: ecco quando

L'ordinanza sindacale ha disposto lo slittamento

Giovinazzo - venerdì 5 dicembre 2025
Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi, recita un detto. È tanto più vero a Giovinazzo, dove l'amministrazione comunale ha disposto lo spostamento del mercato settimanale previsto per venerdì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, tradizionalmente conclusione del trittico natalizio.

Il sindaco Michele Sollecito, in accordo con l'assessore alle Attività Produttive, Savino Alberto Rucci, e con le organizzazioni di categoria, ha pertanto firmato nelle scorse ore un'ordinanza di slittamento del mercato settimanale da venerdì 26 dicembre a domenica 28 dicembre. Un altro appuntamento straordinario che sicuramente farà piacere a molti. Questi dunque i prossimi appuntamenti all'interno dell'area mercatale in piazzale Salvo D'Acquisto sino alla fine del 2025:

Venerdì 5 dicembre;
Venerdì 12 dicembre;
Venerdì 19 dicembre;
Domenica 28 dicembre.
  • mercato settimanale Giovinazzo
Vicenda chiavi di Bari a Francesca Albanese, interviene il sindaco di Giovinazzo
5 dicembre 2025 Vicenda chiavi di Bari a Francesca Albanese, interviene il sindaco di Giovinazzo
17
Dimissioni Giangregorio e falle amministrative: PVA ironizza su Sollecito
5 dicembre 2025 Dimissioni Giangregorio e falle amministrative: PVA ironizza su Sollecito
Altri contenuti a tema
Il 30 novembre a Giovinazzo c'è il mercato settimanale straordinario Vita di città Il 30 novembre a Giovinazzo c'è il mercato settimanale straordinario Era stato rinviato l'agosto scorso
Caldo afoso, al mercato settimanale distribuite oltre mille bottigliette d'acqua Attualità Caldo afoso, al mercato settimanale distribuite oltre mille bottigliette d'acqua L'iniziativa dell'assessorato alla Protezione Civile
1 Mercato settimanale Giovinazzo, ancora distribuzione di acqua per combattere il caldo Attualità Mercato settimanale Giovinazzo, ancora distribuzione di acqua per combattere il caldo Anche questo venerdì pronto un punto di assistenza
Caldo, al mercato settimanale di Giovinazzo distribuzione di bottigliette d'acqua Attualità Caldo, al mercato settimanale di Giovinazzo distribuzione di bottigliette d'acqua La decisione dell'amministrazione comunale
Mercato settimanale straordinario a Giovinazzo Mercato settimanale straordinario a Giovinazzo Si terrà quest'oggi, domenica 25 maggio
Il 25 aprile ci sarà il mercato settimanale di Giovinazzo Attualità Il 25 aprile ci sarà il mercato settimanale di Giovinazzo La conferma dall'assessora alle Attività Produttive
Mercato settimanale, doppio appuntamento il 13 ed il 15 dicembre Mercato settimanale, doppio appuntamento il 13 ed il 15 dicembre Quello domenicale era stato rinviato per maltempo il 1° dicembre
Maltempo, il mercato settimanale domenicale rinviato al 15 dicembre Vita di città Maltempo, il mercato settimanale domenicale rinviato al 15 dicembre In quella giornata ci saranno anche i mercatini in piazza Vittorio Emanuele II
Maltempo, la situazione su Giovinazzo dopo una giornata di piogge intense
4 dicembre 2025 Maltempo, la situazione su Giovinazzo dopo una giornata di piogge intense
Sinistra Italiana Giovinazzo: «Dall'amministrazione in crisi fumo negli occhi e diversivi»
4 dicembre 2025 Sinistra Italiana Giovinazzo: «Dall'amministrazione in crisi fumo negli occhi e diversivi»
Maltempo, forti piogge su Giovinazzo. Migliora al pomeriggio
4 dicembre 2025 Maltempo, forti piogge su Giovinazzo. Migliora al pomeriggio
L’AFP Giovinazzo se la gioca col Trissino ma perde
4 dicembre 2025 L’AFP Giovinazzo se la gioca col Trissino ma perde
L'accensione del grande albero di Natale in piazza il 7 dicembre
4 dicembre 2025 L'accensione del grande albero di Natale in piazza il 7 dicembre
Eduscopio 2025, tra i licei classici del Barese brilla anche lo "Spinelli " di Giovinazzo
4 dicembre 2025 Eduscopio 2025, tra i licei classici del Barese brilla anche lo "Spinelli" di Giovinazzo
Allerta meteo arancione per maltempo su Giovinazzo
4 dicembre 2025 Allerta meteo arancione per maltempo su Giovinazzo
«Colpi di pistola a Giovinazzo», ma i Carabinieri non trovano nulla
3 dicembre 2025 «Colpi di pistola a Giovinazzo», ma i Carabinieri non trovano nulla
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.