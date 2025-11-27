Vita di città
Il 30 novembre a Giovinazzo c'è il mercato settimanale straordinario
Era stato rinviato l'agosto scorso
Giovinazzo - giovedì 27 novembre 2025
Ci si avvicina sempre più al periodo clou delle festività natalizie, che alle nostre latitudini iniziano il 6 dicembre con San Nicola e poi il 7 e l'8 dicembre con la Vigilia e la solennità dell'Immacolata Concezione.
Anche le associazioni del commercio ambulante hanno inteso andare incontro ai tantissimi giovinazzesi che in settimana non possono recarsi al mercato settimanale per i più svariati motivi. Pertanto, in accordo e per volontà dell'amministrazione comunale, domenica 30 novembre sarà recuperato un mercato straordinario rinviato l'agosto scorso.
Cancelli aperti in piazzale Salvo D'Acquisto dalle ore 8.00 alle ore 13.00, come previsto dall'ordinanza firmata l'11 novembre scorso dal sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito.
