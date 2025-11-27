Mercato settimanale
Mercato settimanale
Vita di città

Il 30 novembre a Giovinazzo c'è il mercato settimanale straordinario

Era stato rinviato l'agosto scorso

Giovinazzo - giovedì 27 novembre 2025
Ci si avvicina sempre più al periodo clou delle festività natalizie, che alle nostre latitudini iniziano il 6 dicembre con San Nicola e poi il 7 e l'8 dicembre con la Vigilia e la solennità dell'Immacolata Concezione.

Anche le associazioni del commercio ambulante hanno inteso andare incontro ai tantissimi giovinazzesi che in settimana non possono recarsi al mercato settimanale per i più svariati motivi. Pertanto, in accordo e per volontà dell'amministrazione comunale, domenica 30 novembre sarà recuperato un mercato straordinario rinviato l'agosto scorso.

Cancelli aperti in piazzale Salvo D'Acquisto dalle ore 8.00 alle ore 13.00, come previsto dall'ordinanza firmata l'11 novembre scorso dal sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito.
Il Liceo "Spinelli " ricorda la prof.ssa Teresa Camporeale
27 novembre 2025 Il Liceo "Spinelli" ricorda la prof.ssa Teresa Camporeale
Alleanza Verdi Sinistra fuori dal Consiglio regionale: le riflessioni di Nando Depalo
26 novembre 2025 Alleanza Verdi Sinistra fuori dal Consiglio regionale: le riflessioni di Nando Depalo
