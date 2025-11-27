Il 30 novembre a Giovinazzo c'è il mercato settimanale straordinario

Ci si avvicina sempre più al periodo clou delle festività natalizie, che alle nostre latitudini iniziano il 6 dicembre con San Nicola e poi il 7 e l'8 dicembre con la Vigilia e la solennità dell'Immacolata Concezione.Anche le associazioni del commercio ambulante hanno inteso andare incontro ai tantissimi giovinazzesi che in settimana non possono recarsi al mercato settimanale per i più svariati motivi. Pertanto, in accordo e per volontà dell'amministrazione comunale,Cancelli aperti in piazzale Salvo D'Acquistocome previsto dall'ordinanza firmata l'11 novembre scorso dal sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito.