Mercato settimanale Giovinazzo, ancora distribuzione di acqua per combattere il caldo

Anche quest'oggi, venerdì 25 luglio, come già accaduto sette giorni fa, al mercato settimanale di Giovinazzo, dall'ingresso diSi tratta, lo ribadiamo nuovamente dalle nostre pagine, di una decisione presa dall'assessore con delega alla Protezione Civileper offrire un po' di refrigerio ai visitatori e al contempo non privarli del piacere di farsi una passeggiata al mercato settimanale molto frequentato da giovinazzesi e forestieri. Un momento di convivialità ed utile nell'economia delle famiglie che attendono la giornata del venerdì per poter spendere magari risparmiando qualcosa sul prezzo della merce.Quella odierna sarà l'ultima giornata di caldo intenso su Giovinazzo prima di una breve tregua. Il picco di calore consi raggiungerà proprio tra le 11.00 e le 14.00, segmento orario in cui piazzale Salvo D'Acquisto è particolarmente affollato. A supporto, dunque, soprattutto di persone anziane, ci sarà la distribuzione di bottigliette d'acqua utilissime per refrigerare gli avventori.