Mercato serale con meno bancarelle. Le riflessioni dell'assessore Arbore

Buona partecipazione degli avventori, meno degli ambulanti.È questa, in estrema sintesi, la disamina che si può fare sul secondoallestito nel piazzale Salvo D'Acquisto domenica 3 settembre. I visitatori ed avventori non sono mancati, soprattutto dopo il calar del sole, ma le bancarelle erano sostanzialmente dimezzate. In primis perché anche gli ambulanti prendono giorni di ferie (era accaduto con una quindicina di bancarelle in meno anche venerdì 1° settembre) ed in secondo luogo perché molti, soprattutto del comparto ortofrutticolo, non sono attrezzati con generatori di corrente elettrica.Ne è derivato un mercato serale un po' monco, apprezzato da chi ci è andato, ma senza il riscontroscorso quando, è bene ricordarlo, c'erano anche tantissimi turisti. Qualcuno si è spostato dalle vicine Molfetta e Bitonto, come d'altronde accade anche al venerdì, meno da Bari perché hanno preferito una giornata al mare verso i litorali a sud del capoluogo e perché vi era la concomitante partita del Bari calcio a Terni in tv.Ha sentito quasi il bisogno di giustificarsi l'assessore alle attività produttive Alfonso Arbore: «Mi scuso con tutti - ha scritto sui social - se la replica di domenica non è andata come il mercato serale del 23 luglio. Ovviamente, visto quel successo, ho chiamato i rappresentanti di categoria chiedendo un giorno di replica. Avendo Molfetta due giornate ad agosto - ha spiegato ancora Arbore - loro stessi mi hanno chiesto quale data il 3 settembre. Ma molti ambulanti si sono tirati indietro per ferie. A saperlo prima...», è stato il suo commento.Arbore ha altresì concluso che «non è dipeso dalla nostra volontà. Mi scuso ancora, per il prossimo anno cercheremo di essere più attenti ed organizzati».Il mercato settimanale serale è una pratica che anche in altre località rivierasche funziona in estate. Bisogna solo ricalibrare la proposta pensando ad una data in agosto, ma quando?