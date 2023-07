Mario Rosini ed il suo quartetto stregano piazza San Salvatore

Pianista, compositore e cantante dal linguaggio stilistico e musicale raffinato e versatile,si è esibito in un concerto in quartetto conUn incontro con la musica di spessore artistico elevato, quello a cui ha potuto assistere il pubblico in piazza San Salvatore.L'iniziativa, inserita nel cartellone estivo patrocinato dalla città di Giovinazzo ed organizzata da Gianpaolo Sinesi, è stata introdotta dai saluti del sindaco Michele Sollecito e presentata da Tommaso Amato, professionista in questo campo.La scaletta musicale, dopo la proposta dei brani composti dall'artista pugliese, eccellenza musicale a livello nazionale, ha compiuto un viaggio gradevole ed apprezzato in vari mondi musicali: pop, blues, soul e cantautorale: "Ritornerai" di Bruno Lauzi, un classico napoletano "Era de maggio", " A me me piace 'o blues", "A città e Pulecenella" di Claudio Mattone, "Con il nastro rosa" di Lucio Battisti, " L'anno che verrà " di Lucio Dalla, "Everybody needs somebody to love" dei Blues Brothers, "Napule è " di Pino Daniele, "I wish" e "Isn't" she lovely" di Stevie Wonder sono state le canzoni di un repertorio vasto e riarrangiato in maniera mirabile, condito dai virtuosismi di musicisti di elevata qualità.Nato quasi in sordina, in una serata in cui Giovinazzo offriva tanti differenti eventi, il concerto di Mario Rosini e del suo quartetto è stato un'autentica chicca nel panorama estivo di una cittadina che cerca di crescere anche in qualità, oltre che in quantità.L'auspicio è che l'artista possa presto tornare dalle nostre parti.