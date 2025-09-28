Santi Medici. <span>Foto Marzia Morva</span>
Stasera a Giovinazzo la processione dei Santi Medici: l'itinerario

Partenza prevista alle 18.30 dalla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli

Giovinazzo - domenica 28 settembre 2025 13.00
Giovinazzo celebrerà quest'oggi, domenica 28 settembre, la festa esterna in onore del SS Medici Cosma e Damiano, organizzata dalla Confraternita di Santa Maria di Costantinopoli.

E proprio nell'omonima rettoria del centro storico, un meraviglioso scrigno di arte e storia, che questa mattina è stata celebrata alle 9.00 la santa messa domenicale. Poi, al pomeriggio si terrà la processione per le vie della città delle sacre effigi. Appuntamento per fedeli e devoti fissato alle 18.30 in piazza Costantinopoli.

Il corteo processionale seguirà questo itinerario: p.zza Costantinopoli, via Gelso, via S. Giuseppe, via Madonna degli Angeli, p.zza Vittorio Emanuele II (rampa), via A. Gioia, via G. Sasso, via G. Marconi, p.zza S. Agostino, via Balilla, via L. Marziani, via Cappuccini, p.zza Vittorio Emanuele II, piazza Umberto I, prima del rientro nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli.
La processione sarà accompagnata dal Gran Concerto di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo e dalla Bassa Musica "Città di Molfetta".
