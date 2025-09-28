Stasera a Giovinazzo la processione dei Santi Medici: l'itinerario

Giovinazzo celebrerà quest'oggi, domenica 28 settembre, la festa esterna in onore del, organizzata dalla Confraternita di Santa Maria di Costantinopoli.E proprio nell'omonima rettoria del centro storico, un meraviglioso scrigno di arte e storia, che questa mattina è stata celebrata alle 9.00 la santa messa domenicale. Poi, al pomeriggio si terrà la processione per le vie della città delle sacre effigi. Appuntamento per fedeli e devoti fissato alle 18.30 in piazza Costantinopoli.Il corteo processionale seguirà questo itinerario: p.zza Costantinopoli, via Gelso, via S. Giuseppe, via Madonna degli Angeli, p.zza Vittorio Emanuele II (rampa),La processione sarà accompagnata dal Gran Concerto di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo e dalla Bassa Musica "Città di Molfetta".