A Santa Maria di Costantinopoli la festa liturgica per i Santi Medici
Alle 18.30 la celebrazione eucaristica
Giovinazzo - venerdì 26 settembre 2025
La Chiesa Cattolica celebra oggi, venerdì 26 settembre, la festa liturgica dei SS Medici Cosma e Damiano. Il programma intero dei festeggiamenti lo abbiamo riportato ieri a questo link (leggi qui). Quest'oggi, alle 18.30, nella rettoria di Santa Maria di Costantinopoli sarà celebrata da padre Pasquale Rago la santa messa animata dall'omonima confraternita che storicamente organizza i festeggiamenti in onore dei santi taumaturghi.
Di seguito, pertanto, vi riproponiamo il programma del venerdì:
Chiesa di S. Maria di Costantinopoli - Festa Liturgica
Ore 8.30 - Recita del S. Rosario
Ore 9.00 - Celebrazione eucaristica
Ore 18.00 - Recita del S. Rosario
Ore 18.30 - Celebrazione eucaristica animata dalla confraternita S. Maria di Costantinopoli
Ore 20.00 - "Scienza e fede, supporto alla persona, sulle note del cuore".
Incontro dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione del sangue, in collaborazione con l'Associazione Fratres di Giovinazzo.
La serata sarà allietata dal concerto del quartetto d'archi "Quattro quarti"
