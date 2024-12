"Abbi cura di me", a Santa Maria di Costantinopoli un concerto per sostenere il restauro

Appuntamento fissato per sabato 21 dicembre alle 19.30

Nell'ambito delle iniziative collegate al progetto di restauro "Abbi cura di me", la confraternita S. Maria di Costantinopoli, in collaborazione con l'Associazione "Chiamata di scena", sabato 21 dicembre, alle ore 19.30, pressopromuove il concerto di Natale "La magia del presepe", curata dal coro delle voci bianche diretto dal M° Anna Catino, rientrante nel più ampio calendario delle iniziative natalizie.I bambini e i ragazzi eseguiranno un repertorio di vario stile e provenienza, caratterizzato da diversi linguaggi espressivi che aprono a nuovi mondi musicali, oltre al repertorio classico, anche moderno, jazz e blues.Il concerto proporrà anche i tradizionali canti natalizi e alcuni gospel che certamente cattureranno l'attenzione ed il plauso di genitori e spettatori.A completare il programma che vede coinvolta la confraternitaancora in collaborazione con l'Associazione "Chiamata di scena", si svolgerà la cerimonia della nascita di Gesù Bambino e, a seguire, la carovana della Santa Allegrezza e la bassa banda allieteranno gli astanti con i classici canti natalizi e la famosissima "Santa Allegrezza".