Nascita di Gesù Bambino e "Santa Allegrezza" alla Madonna di Costantinopoli - FOTO

10 foto Nascita Gesù Bambino - chiesa Costantinopoli

Il freddo intenso di lunedì 23 dicembre ha riunito un gruppo di fedeli nella splendida chiesa diper condividere ilmomento suggestivo della, incontro curato dal rettore,che ha recitato una preghiera per la pace nel mondo, valorizzando il messaggio racchiuso nella festa del Santo Natale.Riuniti attorno al presepe di stile popolare, i convenuti hanno intonato il canto "Tu scendi dalle stelle" per rafforzare la bellezza della nascita ricca di valori umani e spirituali universali. Nel presepe abbiamo notato l'effige di Maria SS. di Costantinopoli, poggiata su una barca collocata sulla rete da pesca in mare e con Michele Lobasso, vice- priore della Confraternita di S. Maria di Costantinopoli, abbiamo conversato sull'iniziativa, nata in collaborazione con l'associazione "Chiamata di scena"; ecco cosa ci ha detto su questo incontro intriso di fede, folklore e tradizioni antiche.«Il significato di questi momenti è molto interessante - ha affermato-. Voglio innanzitutto sottolineare il mio orgoglio per l'apertura della nostra chiesa al culto dopo tanto tempo. Tutto ciò ci sprona a organizzare iniziative che danno vita alla nostra comunità. I confratelli più grandi ci raccontano di questo momento della nascita che in passato nella chiesa era molto sentito. Il presepe tradizionale presenta la barca con su posta l'icona della Madonna di Costantinopoli, portata via mare. La vergine dell'Odegitria ha portato il piccolo Gesù che, secondo le Sacre Scritture, è via, verità e vita. Si tratta di momenti che rafforzano fede, tradizioni e devozione verso la Madonna titolare della Confraternita senza stravolgere il significato più profondo della nascita».La serata è proseguita armoniosamente con la fusione tra musica e voci grazie alla "carovana" della Santa Allegrezza condotta da Alberto Fiorentino alla fisarmonica; Nicola Defronzo al tamburello; Vincenzo Ignomiriello al sax e Vito Labellarte alla chitarra. Tutti i presenti hanno condiviso l'ultimo momento d'incontro tra fede e canto intonando la canzone antica devozionale "La Santa Allegrezza" in una sua esecuzione "fuori programma" dopo il successo della sua modalità itinerante per le strade e nelle piazze.