Acqua nelle campagne di Giovinazzo
Acqua nelle campagne di Giovinazzo
Cronaca

Maltempo, la situazione su Giovinazzo dopo una giornata di piogge intense

Campagne invase dall'acqua nella zona di San Pietro Pago. Interventi dell'amministrazione in alcune scuole

Giovinazzo - giovedì 4 dicembre 2025 15.17
Non è andata malissimo come a Bitonto ed a Molfetta, ma anche Giovinazzo deve fare la conta dei danni provocati dall'ondata di maltempo che si è abbattuta su tutto il Nord Barese nella mattinata di giovedì 4 dicembre.

Allagamenti si segnalano nelle campagne sulla strada per San Pietro Pago (acqua che arriva da Bitonto e dalla Murgia), mentre l'amministrazione comunale è dovuta intervenire per monitorare le caditoie sui plessi scolastici "Papa Giovanni XXIII" e "San Tommaso". Qualche allagamento si è verificato in tutto il centro abitato, con disagi alla circolazione, ma non risultano danni a persone o a cose.

«Oggi piogge molto consistenti hanno messo a dura prova il nostro territorio metropolitano - ha scritto sui canali social ufficiali il sindaco Michele Sollecito -. A Giovinazzo non abbiamo avuto grandi criticità, nondimeno abbiamo effettuato alcuni interventi. Abbiamo disostruito e monitorato le caditoie dei lastrici solari di due edifici scolastici (scuola "Papa Giovanni XXIII", "San Tommaso"), per favorire lo smaltimento delle acque in eccesso. Siamo intervenuti sull'impianto termico della scuola Aldo Moro, dovranno essere sostituiti alcuni ventilconvettori non più funzionanti. Abbiamo inoltre monitorato la discarica in località San Pietro Pago, Lama Castello e le strade provinciali. Al momento resta un problema sull'impianto termico alla scuola "Papa Giovanni XXIII", ma dovrebbe rientrare entro domani».
Maltempo Giovinazzo 4 dicembre
Maltempo Giovinazzo 4 dicembre
Maltempo Giovinazzo 4 dicembre
Maltempo Giovinazzo 4 dicembre
  • Maltempo Giovinazzo
Sinistra Italiana Giovinazzo: «Dall'amministrazione in crisi fumo negli occhi e diversivi»
4 dicembre 2025 Sinistra Italiana Giovinazzo: «Dall'amministrazione in crisi fumo negli occhi e diversivi»
Maltempo, forti piogge su Giovinazzo. Migliora al pomeriggio
4 dicembre 2025 Maltempo, forti piogge su Giovinazzo. Migliora al pomeriggio
Altri contenuti a tema
Maltempo, forti piogge su Giovinazzo. Migliora al pomeriggio Maltempo, forti piogge su Giovinazzo. Migliora al pomeriggio Tecnici comunali al lavoro per assicurare riscaldamento alla scuola "Papa Giovanni XXIII"
Allerta meteo arancione per maltempo su Giovinazzo Territorio Allerta meteo arancione per maltempo su Giovinazzo Previste in nottata ed al mattino precipitazioni abbondanti
Arriva il maltempo su Giovinazzo Territorio Arriva il maltempo su Giovinazzo Temperature in discesa e pioggia previste nella parte centrale della giornata
Temperature in discesa e piogge a sera su Giovinazzo Territorio Temperature in discesa e piogge a sera su Giovinazzo Domenica caratterizzata da forte instabilità atmosferica
Palo della pubblica illuminazione caduto a Ponente Palo della pubblica illuminazione caduto a Ponente Non ci sono danni alle persone
Maltempo su Giovinazzo anche giovedì 2 ottobre Territorio Maltempo su Giovinazzo anche giovedì 2 ottobre Piogge all'alba e poi a sera
Domenica con maltempo al mattino su Giovinazzo Territorio Domenica con maltempo al mattino su Giovinazzo Ampie schiarite al pomeriggio. Massime ancora non primaverili
Casa di Riposo e lavori pubblici: Depalo fa il punto della situazione Attualità Casa di Riposo e lavori pubblici: Depalo fa il punto della situazione La nostra intervista all'assessore e vicesindaco tra prospettive e polemiche
L’AFP Giovinazzo se la gioca col Trissino ma perde
4 dicembre 2025 L’AFP Giovinazzo se la gioca col Trissino ma perde
L'accensione del grande albero di Natale in piazza il 7 dicembre
4 dicembre 2025 L'accensione del grande albero di Natale in piazza il 7 dicembre
Eduscopio 2025, tra i licei classici del Barese brilla anche lo "Spinelli " di Giovinazzo
4 dicembre 2025 Eduscopio 2025, tra i licei classici del Barese brilla anche lo "Spinelli" di Giovinazzo
Allerta meteo arancione per maltempo su Giovinazzo
4 dicembre 2025 Allerta meteo arancione per maltempo su Giovinazzo
«Colpi di pistola a Giovinazzo», ma i Carabinieri non trovano nulla
3 dicembre 2025 «Colpi di pistola a Giovinazzo», ma i Carabinieri non trovano nulla
AFP Giovinazzo, il campionato dopo le coppe
3 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, il campionato dopo le coppe
A Molfetta si accende la magia: da Design la casa si veste a festa per Natale
3 dicembre 2025 A Molfetta si accende la magia: da Design la casa si veste a festa per Natale
A Giovinazzo ripartono i tour tematici di "Tesori d'Arte Sacra "
3 dicembre 2025 A Giovinazzo ripartono i tour tematici di "Tesori d'Arte Sacra"
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.