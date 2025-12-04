Cronaca
Maltempo, la situazione su Giovinazzo dopo una giornata di piogge intense
Campagne invase dall'acqua nella zona di San Pietro Pago. Interventi dell'amministrazione in alcune scuole
Giovinazzo - giovedì 4 dicembre 2025 15.17
Non è andata malissimo come a Bitonto ed a Molfetta, ma anche Giovinazzo deve fare la conta dei danni provocati dall'ondata di maltempo che si è abbattuta su tutto il Nord Barese nella mattinata di giovedì 4 dicembre.
Allagamenti si segnalano nelle campagne sulla strada per San Pietro Pago (acqua che arriva da Bitonto e dalla Murgia), mentre l'amministrazione comunale è dovuta intervenire per monitorare le caditoie sui plessi scolastici "Papa Giovanni XXIII" e "San Tommaso". Qualche allagamento si è verificato in tutto il centro abitato, con disagi alla circolazione, ma non risultano danni a persone o a cose.
«Oggi piogge molto consistenti hanno messo a dura prova il nostro territorio metropolitano - ha scritto sui canali social ufficiali il sindaco Michele Sollecito -. A Giovinazzo non abbiamo avuto grandi criticità, nondimeno abbiamo effettuato alcuni interventi. Abbiamo disostruito e monitorato le caditoie dei lastrici solari di due edifici scolastici (scuola "Papa Giovanni XXIII", "San Tommaso"), per favorire lo smaltimento delle acque in eccesso. Siamo intervenuti sull'impianto termico della scuola Aldo Moro, dovranno essere sostituiti alcuni ventilconvettori non più funzionanti. Abbiamo inoltre monitorato la discarica in località San Pietro Pago, Lama Castello e le strade provinciali. Al momento resta un problema sull'impianto termico alla scuola "Papa Giovanni XXIII", ma dovrebbe rientrare entro domani».
