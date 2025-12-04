Maltempo a Ponente
Maltempo a Ponente
Cronaca

Maltempo, forti piogge su Giovinazzo. Migliora al pomeriggio

Tecnici comunali al lavoro per assicurare riscaldamento alla scuola "Papa Giovanni XXIII"

Giovinazzo - giovedì 4 dicembre 2025 10.00
Cielo plumbeo, raffiche di Grecale che hanno agitato il mare soprattutto a Levante, qualche strada più allagata, ma al momento non si segnalano grandi disagi a Giovinazzo.

È quanto emerge da un monitoraggio effettuato dal sindaco Michele Sollecito e dall'amministrazione comunale della situazione meteo in questa mattinata di giovedì 4 dicembre. Problemi - ci ha spiegato il primo cittadino - si sono verificati da un paio di giorni all'interno della scuola "Papa Giovanni XXIII" per via del mancato avvio del riscaldamento, ma i tecnici sono al lavoro per ripristinate il tutto dopo il guasto e già in giornata il problema dovrebbe essere risolto.

Allagamenti si segnalano invece nelle vicine Molfetta, zona industriale (qui il video), Terlizzi (qui la cronaca) e Bitonto, dove precauzionalmente sono stati chiusi sottopassi e alcune strade. Alberi caduti per il vento di Grecale a Bari, nei quartieri San Paolo, Madonnella e Poggiofranco. Strade attraversate da piccoli torrenti di acqua si segnalano invece a Bisceglie.
La Protezione Civile della Puglia ha mantenuto l'allerta meteo arancione (grado severo) sino all'ora di pranzo. Su Giovinazzo e su tutto il Nord Barese le schiarite arriveranno dal pomeriggio. Venerdì 5 dicembre, però, ancora nuvole.
  • Maltempo Giovinazzo
L’AFP Giovinazzo se la gioca col Trissino ma perde
4 dicembre 2025 L’AFP Giovinazzo se la gioca col Trissino ma perde
L'accensione del grande albero di Natale in piazza il 7 dicembre
4 dicembre 2025 L'accensione del grande albero di Natale in piazza il 7 dicembre
Altri contenuti a tema
Allerta meteo arancione per maltempo su Giovinazzo Territorio Allerta meteo arancione per maltempo su Giovinazzo Previste in nottata ed al mattino precipitazioni abbondanti
Arriva il maltempo su Giovinazzo Territorio Arriva il maltempo su Giovinazzo Temperature in discesa e pioggia previste nella parte centrale della giornata
Temperature in discesa e piogge a sera su Giovinazzo Territorio Temperature in discesa e piogge a sera su Giovinazzo Domenica caratterizzata da forte instabilità atmosferica
Palo della pubblica illuminazione caduto a Ponente Palo della pubblica illuminazione caduto a Ponente Non ci sono danni alle persone
Maltempo su Giovinazzo anche giovedì 2 ottobre Territorio Maltempo su Giovinazzo anche giovedì 2 ottobre Piogge all'alba e poi a sera
Domenica con maltempo al mattino su Giovinazzo Territorio Domenica con maltempo al mattino su Giovinazzo Ampie schiarite al pomeriggio. Massime ancora non primaverili
Casa di Riposo e lavori pubblici: Depalo fa il punto della situazione Attualità Casa di Riposo e lavori pubblici: Depalo fa il punto della situazione La nostra intervista all'assessore e vicesindaco tra prospettive e polemiche
Danni a Levante, il consigliere Cortese (Civica 22) presenta una interrogazione Politica Danni a Levante, il consigliere Cortese (Civica 22) presenta una interrogazione Sotto la lente d'ingrandimento del movimento di opposizione il silenzio amministrativo
Eduscopio 2025, tra i licei classici del Barese brilla anche lo "Spinelli " di Giovinazzo
4 dicembre 2025 Eduscopio 2025, tra i licei classici del Barese brilla anche lo "Spinelli" di Giovinazzo
Allerta meteo arancione per maltempo su Giovinazzo
4 dicembre 2025 Allerta meteo arancione per maltempo su Giovinazzo
«Colpi di pistola a Giovinazzo», ma i Carabinieri non trovano nulla
3 dicembre 2025 «Colpi di pistola a Giovinazzo», ma i Carabinieri non trovano nulla
AFP Giovinazzo, il campionato dopo le coppe
3 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, il campionato dopo le coppe
A Molfetta si accende la magia: da Design la casa si veste a festa per Natale
3 dicembre 2025 A Molfetta si accende la magia: da Design la casa si veste a festa per Natale
A Giovinazzo ripartono i tour tematici di "Tesori d'Arte Sacra "
3 dicembre 2025 A Giovinazzo ripartono i tour tematici di "Tesori d'Arte Sacra"
Coldiretti: «Con nuove misure UE a rischio settore pesca»
3 dicembre 2025 Coldiretti: «Con nuove misure UE a rischio settore pesca»
Franco Liuzzi racconta Marcello Marchesi
3 dicembre 2025 Franco Liuzzi racconta Marcello Marchesi
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.