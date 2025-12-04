Cronaca
Maltempo, forti piogge su Giovinazzo. Migliora al pomeriggio
Tecnici comunali al lavoro per assicurare riscaldamento alla scuola "Papa Giovanni XXIII"
Giovinazzo - giovedì 4 dicembre 2025 10.00
Cielo plumbeo, raffiche di Grecale che hanno agitato il mare soprattutto a Levante, qualche strada più allagata, ma al momento non si segnalano grandi disagi a Giovinazzo.
È quanto emerge da un monitoraggio effettuato dal sindaco Michele Sollecito e dall'amministrazione comunale della situazione meteo in questa mattinata di giovedì 4 dicembre. Problemi - ci ha spiegato il primo cittadino - si sono verificati da un paio di giorni all'interno della scuola "Papa Giovanni XXIII" per via del mancato avvio del riscaldamento, ma i tecnici sono al lavoro per ripristinate il tutto dopo il guasto e già in giornata il problema dovrebbe essere risolto.
Allagamenti si segnalano invece nelle vicine Molfetta, zona industriale (qui il video), Terlizzi (qui la cronaca) e Bitonto, dove precauzionalmente sono stati chiusi sottopassi e alcune strade. Alberi caduti per il vento di Grecale a Bari, nei quartieri San Paolo, Madonnella e Poggiofranco. Strade attraversate da piccoli torrenti di acqua si segnalano invece a Bisceglie.
La Protezione Civile della Puglia ha mantenuto l'allerta meteo arancione (grado severo) sino all'ora di pranzo. Su Giovinazzo e su tutto il Nord Barese le schiarite arriveranno dal pomeriggio. Venerdì 5 dicembre, però, ancora nuvole.
