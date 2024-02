Madonna di Lourdes, oggi la processione eucaristica: il percorso

Parrocchia Sant'Agostino in festa per laOggi, domenica 11 febbraio, ci sarà anche la parte esterna dei festeggiamenti che culmineranno con la processione serale.In mattinata sante messe ogni ora: alle 7.00, alle 8.00, alle 9.00 ed alle 10.00, mentre alle 11.30 la celebrazione eucaristica solenne sarà presieduta da, vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Dalle 12.30 ci sarà l'esposizione del SS Sacramento e la chiesa resterà aperta per l'adorazione personale sino alle 17.00 e dalle 16.00 alle 18.00 ci si potrà confessare.Alle 17.30 è prevista quindi la recita del Santo Rosario, mentre alle 18.00 sarà celebrata la messa vespertina, al cui termine vi sarà la processione eucaristica che seguirà questo itinerario: partenza da piazza Sant'Agostino, poi passaggi iSi chiuderanno così festeggiamenti iniziati il 2 febbraio, giorno della Candelora. Strettissimo il legame e grande la fede che la comunità parrocchiale di Sant'Agostino nutre per la Beata Vergine Maria di Lourdes, la cui Grotta in scala, replicata nella navata destra, è meta di devoti ogni giorno.