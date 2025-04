La Settimana Santa nella parrocchia Sant'Agostino: il programma

Si è aperta ieri, lunedì 14 aprile, la Settimana Santa a Giovinazzo, con la via Crucis che ha percorso le strade cittadine.La parrocchia Sant'Agostino, guidata da don Cesare Pisani, ha varato un fitto calendario di appuntamenti liturgici per i giorni pi+ importanti dell'anno per la Chiesa cattolica. Di seguito il programma completo sino alla Pasqua di Resurrezione.Ore 8.00 - Santa Messa.Ore 19.00 - Santa Messa.Ore 8.00 - Santa Messa.Ore 19.00 - Messa crismale nella Cattedrale di Molfetta con la partecipazione del clero diocesano. La parrocchia resterà quindi chiusa.Ore 18.30 - Messa in Coena Domini. Prima della celebrazione sarà possibile deporre davanti all'altare le proprie rinunce alimentari destinate alla Caritas diocesana.Ore 20.00 - Allestimento Altare della Reposizione.Ore 22.00 - Adorazione eucaristica comunitaria davanti al Repositorio.Le offerte saranno devolute per le opere in Terra Santa.Ore 9.00 - Ufficio delle Letture.Ore 9.30 - 12.00 - Confessioni.Ore 16.30 - Novena alla Divina Misericordia.Ore 17.00 - Celebrazione delle Passione di Nostro Signore.Ore 19.30 - Processione dei Misteri con partenza da piazza Porto.Ore 9.00 - Ufficio delle Letture.Ore 9.30 - 12.00 - ConfessioniOre 17.30 - Novena alla Divina Misericordia.Ore 17.00 - 19.30 - Confessioni.Ore 21.30 - Veglia Pasquale.Ore 8.00 - Santa Messa.Ore 10.00 - Santa Messa.Ore 11.30 - Santa Messa.Ore 19.00 - Santa Messa.